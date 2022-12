Le canzoni dei Cugini Di Campagna fanno inevitabilmente parte del patrimonio culturale italiano: sono sulle bocche di tutti, a partire dalla super hit Anima Mia che negli anni ’90 ha ottenuto la giustizia che meritava grazie al re-gain di Claudio Baglioni. Oggi, dopo alcuni cambi di formazione, i Cugini Di Campagna sono ancora presenti nelle classifiche e in televisione, e il 2023 sarà l’anno in cui saliranno sul palco del Festival di Sanremo per un atteso ritorno sulla cresta dell’onda.

Anima Mia (1973)

Anima Mia è il brano più amato dei Cugini Di Campagna. Sesto singolo della loro carriera, è stata interpretata anche da Dalida nel 1974 e da Frida degli ABBA in versione svedese con il titolo di Ett Liv I Solen nel 1975. Nel 1997 il brano è tornato alla ribalta con la versione di Claudio Baglioni nell’album Anime In Gioco.

Un’Altra Donna (1974)

La storia di Un’Altra Donna è una delle tante della censura. Il singolo che dava il titolo al terzo album della band romana recitava così: “Per insegnarle che peccare insieme, non è punito se si vuole bene”, e per questo fu modificato per essere passato in televisione.

Meravigliosamente (1980)

L’ottavo album dei Cugini Di Campagna è ricordato specialmente per singoli come Dentro L’Anima, Solo Con Te e la title-track Meravigliosamente, che ritorna alla ribalta nel 2001 quando la band partecipa alla trasmissione televisiva La Notte Vola. In questo misto tra ballata e disco music, la formazione consolida il suo stile tutto italiano ma che guarda al panorama internazionale.

No Tu No (1981)

Con No Tu No, presente nell’album Metallo (1981), i Cugini Di Campagna vivono l’ultima esperienza con l’etichetta Pull. L’intero disco è arrangiato da Gianni Mazza.

