Staccare la spina dalla routine quotidiano fa bene alla nostra mente. Viaggiare è una delle attività che più riesce rigenerarci dopo un periodo di stress. Me glio se la meta scelta è un posto in cui potersi rilassare e scoprire luoghi e sapori nuovi.

Ma quali sono i posti ideali per il nostro relax?

Ce lo dice Lonely Planet, la nota guida di viaggi che ha stilato una classifica dei luoghi da visitare. Best in Travel Lonely Planet 2023 tiene conto delle opinioni dei collaboratori e dei viaggiatori e tra le categorie di viaggi considerati nella sua classifica c’è anche “Relax”, che tiene conto del contributo della natura e del paesaggio per ritrovare se stessi e liberarsi dai pensieri negativi.

Ecco i tre migliori itinerari per la categoria “Relax”:

1- Giordania: le moltissime strutture alberghiere offrono soggiorni rilassanti e tutti i comfort per potersi rigenerare e pensare solo a se stessi. Non solo Petra, centro che notoriamente attira il maggior numero di turisti, questo Paese, avvolto da un’atmosfera magica, è ricco di luoghi interessanti da visitare.

2- Halkidiki: al secondo posto della classifica troviamo questa località della Grecia che probabilmente non è nota a tutti. Siamo abituati a vedere il turismo in Grecia come prettamente estivo, per le spiagge e i paesaggi marini da favola. Chi ha visitato Helkidiki giura di essere stato in un luogo incantevole.

3- Dominica: questa località dei Caraibi è il luogo ideale per chi vuole riposarsi e godere del mare cristallino, la sabbia bianchissima e luoghi mozzafiato. Il posto ideale per ricaricare le batterie e ripartire ancora più pieni di energia.