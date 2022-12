L’Estate in cui Imparammo a Volare 3 non ci sarà, ma per una buona ragione. Netflix ha confermato che la seconda stagione, uscita il 2 dicembre sulla piattaforma, sarà l’ultima per la serie tv.

Tuttavia per compensare i fan che così non resteranno orfani delle storie di Tully e Kate, L’Estate in cui Imparammo a Volare 2 è stata divisa in due parti. Ad annunciarlo, una delle attrici protagoniste, Katherine Heigl (l’ex Izzie Stevens di Grey’s Anatomy) che in un post su Instagram ha scritto: “La prima parte della nostra stagione extra large da 16 episodi è composta da 9 episodi; la fantastica storia di Tully e Kate, tratta dai libri di Kristin Hannah, si concluderà nel 2023 con la seconda parte e i restanti 7 episodi.”

La seconda parte dell’ultima stagione dovrebbe arrivare su Netflix l’8 giugno del prossimo anno.

L’Estate in cui Imparammo a Volare 3 non ci sarà per una scelta logica. La serie di libri della Hannah, che hanno ispirato lo show, consiste solo di due romanzi: Firefly Lane e Fly Away . Quindi ha senso che la serie Netflix duri solo due stagioni. E se rimane fedele al libro, in particolare per quanto riguarda il destino di Kate, allora capiamo perfettamente perché lo show finirà con la seconda stagione.

ATTENZIONE SPOILER: nel finale della prima metà della seconda stagione, Kate scopre di avere una forma di cancro al seno “rara e aggressiva” che è già al terzo stadio. Non sapendo con chi parlarne, all’ultimo momento decide di rivolgersi a Tully, sebbene abbia chiuso la loro amicizia tempo prima dopo che ha lei quasi rischiato di uccidere sua figlia in un incidente d’auto. Purtroppo quando Kate arriva nel suo appartamento, Tully sembra essersene già andata, partita per un servizio giornalistico in Antartide.

