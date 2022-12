Il Samsung Galaxy S21 FE non ha ricevuto l’aggiornamento ad Android 13 nonostante siano ormai passate settimane dopo che il Galaxy S21, il Galaxy S21+ e il Galaxy S21 Ultra lo hanno ottenuto. Dispositivi ancora più economici come i Samsung Galaxy A33 5G e Galaxy A52 5G hanno ricevuto l’aggiornamento ad Android 13 prima del Samsung Galaxy S21 FE, motivo per il quale gli utenti in possesso dell’ultimo telefono Fan Edition di Samsung erano piuttosto irritati. Tuttavia, i clienti indiani possono finalmente gioire.

Come riportato da ‘SamMobile‘, il Samsung Galaxy S21 FE ha ricevuto l’aggiornamento ad Android 13 in India. L’upgrade viene fornito con la versione firmware G990EXXU3DVK4 e porta la One UI 5.0. Segnaliamo, però, l’assenza della patch di sicurezza di novembre 2022 (invece disponibile per alcuni altri mercati, anche se ancora basata su Android 12) visto che l’aggiornamento in questione è ancora limitato alla patch di ottobre 2022. Se sei siete utenti del Samsung Galaxy S21 FE in India, potete installare il nuovo aggiornamento seguendo il percorso “Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa“.

Il produttore asiatico ha lanciato il Samsung Galaxy S21 FE all’inizio del 2022 con Android 12 a bordo. Il telefono viene fornito con la promessa di quattro importanti aggiornamenti del sistema operativo Android e ne ha ricevuto, fino a questo momento, soltanto uno. In futuro riceverà altri tre aggiornamenti del sistema operativo Android (fino ad Android 16). L’attesa non sarà probabilmente breve, ma è già da apprezzare che il colosso di Seul voglia prodigarsi tanto per un device che forse sarà anche l’ultimo della sua gamma. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

