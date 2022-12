Con il Black Friday 2022 siete riusciti ad acquistare il top di gamma del colosso di Seul ad un ottimo prezzo? Adesso dovrete assolutamente proteggerlo bene: siamo qui per segnalarvi le 5 migliori cover per il Samsung Galaxy S22 Ultra, così da dargli un tocco di eleganza in più e tutta la sicurezza necessaria per la vostre serenità.

WEIOU TPU Sfumato Cover per Samsung Galaxy S22 Ultra 5G

Partiamo da un classico bumper, dal colore rosa-viola: si tratta di una custodia in morbido silicone TPU, anti-graffio, anti-urto ed in grado di avvolgere per bene il dispositivo, soprattutto a ridosso degli angoli, che sappiamo quanto possano essere fragili in fase di caduta. Il materiale è di ottima qualità: evita bolle, macchie e non ingiallisce. I ritagli sembrano calzare perfettamente al device, lasciando pieno accesso a pulsanti, interruttori e telecamere. Il prezzo è di 8,99 euro.

Ringke Fusion Compatibile con Cover Samsung Galaxy S22 Ultra 5G

Passiamo adesso ad un prodotto più sobrio, realizzato in policarbonato e poliuretano termo plastico. La cover è trasparente e si caratterizza per una finitura opaca anti-impronta, capace di prevenire le macchie oleose ed i segni di sporcizia. Le cornici sono rialzate, per questo in grado di proteggere lo schermo frontale e la fotocamera posteriore da cadute e graffi. Il prezzo è di 13,99 euro.

Ringke Fusion Compatibile con Cover Samsung Galaxy S22 Ultra 5G,... Il retro in PC con finitura opaca anti-impronta previene macchie...

Il resistente retro del PC e il paraurti in TPU antiurto forniscono...

XTCASE Cover per Samsung Galaxy S22 Ultra 5G Custodia

Per chi ha la preoccupazione che il proprio device nuovo fiammante possa riportare danni alla fotocamera posteriore, ecco questa custodia, tra le 5 migliori cover per Samsung Galaxy S22 Ultra che siano state realizzate. L’accessorio presenta uno sportellino scorrevole che chiude lettaralmente le porte ai sensori, proteggendoli da ogni possibile shock. La parte posteriore è rigida ed i bordi morbidi, con angoli ammortizzanti capaci di proteggere il dispositivo da cadute rispetto ad altezza di 1,5m. Il prezzo è di 16,98 euro.

XTCASE Cover per Samsung Galaxy S22 Ultra 5G Custodia, Protezione... ★[Protezione della fotocamera]: Il copertura scorrevole può coprire...

★[2 in 1 materiale TPU e PC]: La parte posteriore rigida del PC e i...

OCASE Custodia Samsung S22 Ultra, Cover Samsung S22 Ultra 5G

Preferite più un classico intramontabile? Abbiamo quello che fa per voi, ovvero questa splendida custodia a libro realizzata in pelle, che fungerà anche da portafoglio (con RFID Blocking). Come potete vedere, si tratta di una custodia altamente imbottita, che non darà modo all’usura di avere la meglio sul vostro smartphone. Il prezzo è di 20,99 euro.

Offerta OCASE Custodia Samsung S22 Ultra, Cover Samsung S22 Ultra 5G Interno... Compatibilità: controlla il MODELLO del tuo cellulare prima di...

Protezione superiore: con la custodia a portafoglio OCASE per Samsung...

Beeasy Cover Samsung Galaxy S22 Ultra Impermeabile

Infine c’è questa cover impermebabile, robusta e studiata per proteggere anche lo schermo del vostro Samsung Galaxy S22 Ultra. Avrete così la sicurezza di non mettere mai a repentaglio il telefono, senza per questo rinunciare alla praticità visto che vi sarà sempre possibile continuare ad utilizzarlo senza doverlo sfilare dalla cover, come, per esempio, nel momento in cui vi servirà tirare fuori il pennino dal suo alloggio. Il prezzo è di 23,99 euro.

Beeasy Cover Samsung Galaxy S22 Ultra Impermeabile, Robusta Custodia... 【Per Samsung Galaxy S22 Ultra】 La custodia è realizzata con...

【IP68 Waterproof】La custodia Samsung S22 Ultra è completamente...

