Le vacanze, per i calciatori che non sono partiti per il Mondiale in Qatar, sono ormai giunte al termine ed il Napoli è pronto a riunirsi per scendere di nuovo in campo. Nella giornata di domani, mercoledì 30 novembre, il gruppo squadra e lo staff tecnico si riuniranno presso l’SSC Napoli Konami Center di Castel Volturno, per prepararsi nei migliori dei modi alla ripresa del campionato in programma il 4 gennaio 2023, quando gli azzurri affronteranno l’Inter a San Siro. Andiamo a scoprire insieme i dettagli.

Ricordiamo che la squadra partirà per Antalya il prossimo 1 dicembre e che, nel frattempo, la società partenopea ha annunciato in via ufficiale le date del ritiro (della durata di dieci giorni) che si terrà in Turchia. Il Napoli svolgerà gli allenamenti presso il Regnum Carya Hotel Belek, dove sarà tutto super blindato, e parteciperà al Winter Football Series by Regnum. Per iniziare capitan Di Lorenzo e compagni sfideranno i padroni di casa dell’Antalyaspor, match in programma per mercoledì 7 dicembre presso l’Antalya Arena alle ore locali 20.45 (ora italiana 18.45), mentre la seconda amichevole sarà con gli inglesi del Crystal Palace domenica 11 dicembre, al Regnum Carya alle ore locali 18.00 (ora italiana 16.00).

Inoltre, il Napoli di mister Spalletti giocherà anche contro gli spagnoli del Villarreal, dove ci saranno gli ex Reina e Albiol, con fischio d’inizio al Maradona il prossimo 17 dicembre, ma è molto probabile che vedremo anche una quarta amichevole prima delle festività natalizie: infatti, gli azzurri potrebbero giocare in trasferta in Francia per affrontare una squadra che milita in Ligue 1. Insomma, si tratta di un periodo di tempo dove il tecnico toscano potrà lavorare non solo sul recupero della forma fisica dei suoi ragazzi, ma specialmente cercherà di far ricaricare loro l’energia giusta in vista della seconda parte di stagione, quella più tosta dove i partenopei giocheranno sia in Serie A che in Champions League.

Continua a leggere su optimagazine.com