Con l’arrivo dell’inverno, urge ripensare i look da sfoggiare per affrontare al meglio la stagione più rigida dell’anno con stile.

La moda donna esalta quei capispalla capaci di garantire un risultato warm e chic, strizzando l’occhio a giacche fashion, ma soprattutto a prova di freddo. Del resto, oggi il discomfort è fuorimoda: i nuovi diktat impongono infatti giacconi e giubbini trendy, ma allo stesso tempo capaci di fornire sempre il giusto tepore.

È anche per questo che le giacche da donna di tendenza nell’autunno/inverno 2022-2023 vanno ben oltre il loro ruolo tipicamente funzionale, diventando dei veri e propri capi charmant da sfoggiare in qualunque occasione.

Giacche da donna: le nuove collezioni da indossare ovunque

L’ampia varietà di capispalla disponibili oggi sul mercato, tutti provenienti dai migliori brand del settore moda, permette di indossare giacche da donna caldissime perfette sia per essere sporty sia per essere glamour.

Questi capi, in linea con le più disparate esigenze della donna contemporanea, possono essere indossati indifferentemente per l’ufficio, la scuola, nel tempo libero, tanto in occasioni informali quanto per eventi ufficiali.

L’imperativo, in ogni caso, è quello di optare per un indumento capace di lasciare il segno, ricordando che, a causa del clima, giacche, giubbini e giacconi sono spesso gli unici capi del look a restare sempre visibili in inverno.

A facilitare la scelta, al giorno d’oggi, concorrono i migliori e-commerce specializzati, come per esempio mecshopping.it, che propone un catalogo di giubbotti e giacconi contraddistinto da un’ampia varietà di proposte, selezionate esclusivamente tra quelle dei migliori brand del settore moda.

I trend delle giacche da donna autunno inverno 2022-2023

Le nuove collezioni di giacche da donna esaltano le rifiniture matelassé, facendo sì che impunture e trapuntature a vista siano immancabili tanto nei giacconi quanto nei giubbini e nei piumini: è l’esaltazione della semplicità, che vede in quello che da sempre è molto più che un semplice decoro la vera essenza dell’essere chic e comode al tempo stesso.

Baci e abbracci interpreta questo trend con giacche da donna lunghe, provviste di impunture orizzontali parallele a distanza variabile, che definiscono la silhouette avvicinandosi nel punto vita e allontanandosi sul busto e sulle gambe.

Anche Napapijri sceglie per la nuova stagione l’effetto trapuntato, celebrato con una vasta gamma di giacche corte da donna: la collezione annovera in particolare sia giubbini avvitati sia proposte oversize, tra le quali a spiccare è prevalentemente il maxi bomber da donna, vero e proprio must have per superare perfettamente sia l’autunno che l’inverno.

Only one risponde invece con una linea di coloratissime ed eleganti giacche donna con cappuccio, per sfoggiare un tocco di vivacità anche in una stagione spesso avara di sfumature; ma dalle tinte vivaci sono anche le proposte Solada, che sorprende tutte le fashion addicted con le nuove collezioni di giacconi imbottiti e cappotti in eco-pelliccia.

Come abbinare le giacche da donna: modelli, stili e caratteristiche

Riuscire ad abbinare una giacca invernale può fare la differenza nella creazione di un look che non passi inosservato.

Le passerelle corrono in aiuto mostrando un trend che gioca prevalentemente sui volumi: più ampi nella parte superiore del busto – con le maxi giacche o i cappotti da donna oversize – limitati o quasi del tutto nulli nella zona delle gambe.

Lo stile casual chiama invece a raccolta le giacche lunghe avvitate con effetto clessidra, perfette da sfoggiare con eleganti pantaloni a palazzo o con modelli a zampa per un risultato extra classico.

Per le giovanissime spazio invece ai bomber dall’effetto chunky, da abbinare con una mise decostruita, che annoveri pantaloni stretch, gonne extralarge o mini gonne e boots, rigorosamente da sfoggiare con calze effetto-nude.

