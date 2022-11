A volte può capitare che, nella realizzazione di un PDF, spunti una pagina in più che non avevamo preventivato, e che, spesso, è anche vuota; oppure può succedere che ci siamo sbagliati e le pagine inserite nel nuovo documento appena creato, andavano unite ad un altro documento in .pdf, con il risultato che tocca rifare tutto daccapo e perdere altro tempo. C’è la possibilità di eliminare le pagine che non servono? Meglio ancora se in maniera facile, veloce ed economica? Vediamo qui di seguito tutte le casistiche relative alla rimozione delle pagine in eccesso da un documento PDF e qual sia la miglior soluzione presente sul mercato.

Problematiche di un documento troppo pesante

Può capitare di creare un PDF e di ritrovarsi, all’improvviso, con una pagina vuota che Word non ci aveva fatto vedere; oppure può succedere che abbiamo sbagliato a selezionare il documento da trasformare e ora ci ritroviamo con un file con pagine che non c’entrano niente. Altre volte ancora, è possibile che il nostro .pdf risulti appesantito da troppi elementi e pagine e che questo possa causare difficoltà nella stampa, ma soprattutto nell’upload ed invio online. Per quest’ultimo caso, la soluzione potrebbe essere quella di scorporare il file in più documenti, mentre negli altri due, è possibile farsi aiutare dal widget di stampa. Ma cosa fare, invece, se il documento non è separabile? E nel caso in cui debba essere inviato via mail o uploadato su di una piattaforma? La soluzione per eliminare pagine PDF, in maniera semplice e veloce, c’è ed è a portata di mano; si chiama PDFelement ed è il software di Wondershare che permette di risolvere tutte le problematiche, dovute ad un eccesso di pagine in .pdf, in pochi passi. L’azienda è famosa in tutto il mondo per offrire una serie di prodotti tecnologici volti a migliorare l’esperienza degli utenti; per questa ragione, il programma consente, infatti, anche di ridimensionare, unire, ritagliare, riordinare, modificare le pagine di un documento PDF ed altro ancora.

Perché scegliere PDFelement

È vero, i programmi che aiutano a modificare l’aspetto di un documento in .pdf sono svariati, ma nessuno è come PDFelement; un esempio? Adobe è la prima soluzione che viene in mente quando si tratta di intervenire sulle funzionalità di un documento .pdf; è l’azienda che ha creato il formato, pertanto, cosa c’è di meglio? La verità è che per poter editare un PDF, Acrobat Reader non è sufficiente; è necessario acquistare il pacchetto pro di Acrobat DC, al costo di più di 290 euro l’anno! Altrettanto noto è Foxit, un editor online che, però, è presente solo per Windows ed in lingua inglese. Anche Nitro permette di creare e convertire i PDF, ma i prezzi degli abbonamenti sono decisamente più elevati, specialmente se si decide di acquisire solo alcune licenze. PDFelement, invece, ha le stesse funzionalità offerte da Adobe, un prezzo conveniente e in più tutta la facilità di utilizzo di un prodotto intuitivo ed efficiente, pensato per i principianti, per questo è acclamato da tutte le più grandi riviste di settore. Per saperne di più, basta cliccare su software per eliminare pagine PDF e scaricarlo subito. Solo così si potrà godere dei vantaggi della prova gratuita, disponibile per Windows, Mac e mobile.

Tutti i vantaggi e le funzionalità

Con PDFelement, modificare i documenti PDF non è mai stato così facile, infatti è sufficiente:

Scegliere il PDF da modificare e caricarlo nel programma;

Cliccare sulla tab “Pagine”;

Scegliere le pagine da eliminare;

Cliccare sull’icona del cestino e dare l’OK;

Se invece si desidera separare le pagine per creare due (o più) file differenti, basterà selezionare l’opzione “Estrai”. Il vantaggio del programma di Wondershare è che nella stessa interfaccia, è possibile accedere anche all’opzione di modifica, il tutto in pochi secondi. Rimuovere pagine dai documenti in .pdf non è, infatti, l’unico punto di forza di PDFelement. Il programma consente, anche, di:

Creare e convertire (fino a 5 diverse tipologie) di file in .pdf;

Modificare pagine, oggetti e file, anche in gruppo;

Aggiungere note a margine, filigrane, immagini;

Unire più documenti;

Separare ed eliminare pagine;

Ritagliare, ridimensionare e riorganizzare pagine ed elementi;

Comprimere, tradurre ed estrarre dati;

Proteggere i documenti creati con firma e password.

E non è finita qui: queste sono ancora solo alcune delle sue funzionalità!

In definitiva, PDFelement è la soluzione migliore per eliminare le pagine indesiderate dai documenti PDF creati, ma è anche un programma all-in-one, che consente di modificare l’aspetto di un PDF a partire da €49 per ben 6 mesi, ovvero la metà del prezzo imposto dal creatore del formato, Adobe, più 14 giorni di prova. Oltre a essere la soluzione più economica esistente in circolazione, il programma di Wondershare è il più apprezzato da siti come iMore, Pocket-lint e Techradar, che sono esperti nel settore, perché consente, in poche mosse, di editare i PDF in maniera professionale ma con un’interfaccia così semplice e intuitiva da essere adatta anche ai neofiti del computer.