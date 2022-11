I top di gamma Xiaomi 13 verranno presentati il 1 dicembre alle 12 italiane, con a bordo il sistema operativo Android 13 personalizzato con l’interfaccia proprietaria MIUI 14. A margine dello stesso evento verranno probabilmente presentati anche lo Xiaomi Watch S2 e le Redmi Buds 4 (si parla di un orologio intelligente e di cuffie true wireless).

Lo Xiaomi 13 Pro, ovvero il modello più avanzato in assoluto, dovrebbe equipaggiarsi con uno schermo Samsung E6 OLED LTPO da 6.7 pollici con risoluzione 2K ed essere spinto dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 2 con ISP Xiaomi Surge C2 (chip proprietario per l’elaborazione dei dati ‘grossolani’ delle fotocamere) e Xiaomi Surge P2 (chip per la gestione del processo di ricarica e dei consumi), con 8/12GB di RAM e 128/256/512GB di storage interno. La fotocamera posteriore si comporrà di un sensore principale da 50MP (Sony IMX989) da 1 pollice, un ultra-wide da 50MP ed un teleobiettivo, sempre da 50MP con zoom ottico tra 2x e 5x.

La fotocamera frontale monterà un sensore singolo da 32MP. La batteria dovrebbe avere una capacità tra i 4800 ed i 5000mAh, con supporto alla ricarica rapida. Come potete vedere, trattasi di un top di gamma dal valore assoluto, che potrebbe dare molto fastidio anche ai flagship dei brand più blasonati, quali Apple e Samsung. Del resto, attualmente il produttore cinese è considerato praticamente al pari degli altri OEM: la situazione è molto cambiata rispetto a qualche anno fa, quando ancora sussistevano delle remore nell’acquistare un top di gamma di casa Xiaomi (tra l’altro senza un vero motivo, visto che l’azienda realizza dispositivi incredibili). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione.

