Saranno presto disponibili i biglietti per i concerti di Alexia, pronta a ritornare sul palco con il suo nuovo album My Xmas, ovviamente a tema natalizio, 5 anni dopo Quell’Altra (2017).

Date e biglietti per i concerti di Alexia

I biglietti per i concerti di Alexia saranno presto disponibili su tutti i circuiti autorizzati. Il calendario del My Xmas Live Tour è in continuo aggiornamento. Per il momento la cantautrice di Arcola ha annunciato le prime date del tour indoor che porterà la sua musica nei teatri, nei palazzetti e nei club.

12/12/2022 – TERNI, Teatro Secci

20/12/2022 – AVELLINO, Teatro Partenio

22/12/2022 – MARANELLO, Auditorium Enzo Ferrari

27/12/2022 – SAN MARINO, Teatro Titano

08/01/2023 – MILANO, Blue Note

Offerta My Xmas Audio CD – Audiobook

Ediz.Musicali Mama 2 (Publisher)

Il nuovo album di Alexia

My Xmas è disponibile su tutte le piattaforme da venerdì 25 novembre. Il disco raccoglie una serie di cover proposte dalla cantautrice di Egoista dal repertorio più popolare del secolo scorso, da Happy Xmas di John Lennon a Carol Of The Bells.

In una recente intervista rilasciata per TgCom24, Alexia – all’anagrafe Alessia Aquilani – ha raccontato che l’idea di pubblicare un disco natalizio è nata l’anno scorso mentre addobbava l’albero di Natale. “Per me è un momento in cui riesco a rilassarmi”, ma soprattutto l’album nasce per essere portato sul palco.

“Sono una chiacchierona”, svela Alexia che quando si trova davanti al pubblico unisce musica e dialogo. Sanremo? La cantante per ora declina l’idea: “Bisogna farlo nel momento giusto”, dice, confessando una certa difficoltà nel muoversi in un panorama musicale in continuo movimento.

Per questo Alexia prende tempo, anche quando si tratta di social: “Quest’anno chiederò a Babbo Natale di farmi capire se buttarmi sui social o su Sanremo”.

Continua a leggere su optimagazine.com