SWAT 5 torna in onda su Rai2 con i nuovi episodi della quinta stagione dal 25 novembre. Dopo lo sto alla programmazione per via delle ATP Finals 2022 delle scorse settimane, la serie crime action con Shemar Moore torna finalmente ad occupare la prima serata sulla rete.

Gli episodi di SWAT 5 che vedremo saranno il 5×15 e il 5×16. Nel primo, intitolato Affari sporchi, quando i dipendenti dell’ospedale vengono presi di mira da un uomo armato, la squadra corre alla ricerca di un padre in lutto al cui figlio è stato negato un trapianto di rene. Nel secondo, dal titolo Complotto, quando il filmato della bodycam lasciato in una stazione di notizie locale sembra mostrare che spara a due agenti di polizia, Hondo è costretto a scappare mentre la squadra cerca di riabilitare il suo nome.

Dopo SWAT 5 c’è l’appuntamento con la serie tedesca Ultima Traccia Berlino 7. Ambientata a Berlino in un’unità fittizia della capitale tedesca chiamata LKAS che funziona in modo indipendente, la serie tv tenta di chiarire la sorte delle persone scomparse di recente; l’ispettore capo Oliver Radek, la detective Mina Amiri e il commissario Sandra Reiß formano una squadra di investigatori.

L’episodio che vedremo in seconda serata è il 7×09 dal titolo Angelo custode. Di seguito la sinossi, così come riportata sulla guida Rai: Radek, Lucy, Mina e Alexander indagano sulla scomparsa della guardia del corpo di Lukas Abel, il figlio del ricco imprenditore Kai Abel. Le indagini riveleranno che il Signor Abel stava ricattando l’assessore all’edilizia per delle concessioni.

Nel cast di Ultima Traccia Berlino: Hans Werner Meyer , Jasmin Tabatabai , Susanne Bormann , Florian Panzner , Bert Tischendorf. La serie tv va in onda dal 2012 e attualmente sono state prodotte undici stagioni; le ultime quattro sono ancora inedite in Italia.

Continua a leggere su optimagazine.com