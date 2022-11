Cambia ancora la programmazione del Grande Fratello Vip in vista del girone finale di quest’anno e l’inizio del prossimo. Chi ha seguito le peripezie del programma sa bene che anche quest’anno l’edizione andrà avanti ad oltranza e che presto arriveranno nuovi volti a tenere compagnia ai vecchi che a dicembre potrebbero dare forfait, Covid permettendo. Ma questa non è l’unica novità che riguarda il movimentato dicembre in compagnia di Edoardo Tavassi e i suoi coinquilini.

Secondo le ultime novità dei palinsesti Mediaset sembra proprio che il Grande Fratello Vip non solo continuerà ad andare in onda anche a dicembre, con buona pace del pubblico di Canale5, ma lo farà tornando alla doppia puntata settimanale non senza sorprese. Toccherà infatti proprio ad Alfonso Signorini e i suoi contrastare Milly Carlucci e Ballando con le Stelle, almeno in parte.

Come vi abbiamo già anticipato ieri, Ballando con le Stelle andrà incontro ad alcune modifiche nella programmazione a dicembre per via dei Mondiali del Qatar e la finalissima andrà in onda il 23 dicembre, al venerdì sera. Come se i cambiamenti non bastassero, Mediaset ha pensato bene ad uno scontro tra Alfonso Signorini e Milly Carlucci piazzando il GF vip addirittura al sabato sera. In particolare, i gieffini di Signorini andranno allo scontro con i Mondiali di Calcio sabato 10 dicembre mentre il sabato successivo faranno lo stesso con la semifinale di Ballando con le stelle.

Al momento non sappiamo ancora se i gieffini dovranno occupare il palinsesto natalizio con un doppio appuntamento o meno visto che la programmazione continua ad essere ballerina e prevedeva uno Speciale Zelig, Il Volo e poi il Capodanno di Canale5. Il resto lo scopriremo alla prossima modifica di palinsesto.