I Mondiali in Qatar continuano a creare non pochi problemi al pubblico di Rai1 e adesso anche Ballando con le Stelle dovrà fare i conti con gli ultimi cambiamenti di programmazione. La trasmissione ballerina di Milly Carlucci è quasi agli sgoccioli ma, ormai in dirittura di arrivo, dovrà un po’ adeguarsi a quella che è la programmazione Rai relativa ai Mondiali e, quindi, anziché prendere il via alle 20.35 come di consueto, andrà in onda addirittura dopo le 22.00.

Le puntante che mancano alla conclusione del programma sono quattro e, in particolare, la programmazione cambierà per l’ottava e la nona puntata che prenderanno il via alle 22.05. Il cambiamento per la nona puntata non sarà solo quello relativo all’orario ma anche al giorno. Secondo le ultime novità, l’ottava puntata andrà in onda sabato 26 alle 22:05, la nona puntata venerdì 2 dicembre alle 22:05, la decima puntata sabato 17 dicembre e l’undicesima puntata venerdì 23 dicembre.

Attualmente sono questi i cambi di palinsesto che rovineranno la festa ai fan del programma di Rai1 che, intanto, si prepara ad accogliere un ospite speciale proprio questo sabato (per coloro che riusciranno a rimanere svegli): Marcell Jacobs. ll campione olimpico dei cento metri piani e della staffetta 4x 100 metri alle ultime Olimpiadi di Tokyo del 2020 strizza sempre più l’occhio alla televisione e dopo una serie di ospitate e aver prestato il volto per uno spot, sabato sera scenderà in pista per cimentarsi con una complicata prova di ballo che permetterà ad una delle coppie in gara di portare a casa il tesoretto.

Le coppie rimaste in gara a Ballando con le Stelle sono Ema Stokholma e Angelo Madonia, Gabriel Garko e Giada Lini, Alessandro Egger e Tove Villforc, Iva Zanicchi e Samuel Peron, Rosanna Banfi e Simone Casula ed Alex Di Giorgio e Moreno Porcu.