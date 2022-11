Il Black Friday 2022 si accende anche per NOW con un’offerta che crediamo non possiate proprio rifiutare: Pass Cinema ed Entertainment ad 1 euro al mese al posto di 14,98 euro (cliccate qui per aderire, se interessati alla proposta commerciale del venerdì nero dell’Internet TV di Sky). L’iniziativa promozionale è dedicata solo ai nuovi clienti, con attivazioni che non dovranno andare oltre il 28 novembre 2022. Al termine del periodo promozionale, ti saranno addebitati 7,49 euro/mese per il Pass Cinema e 7,49 euro/mese per il Pass Entertainment sul metodo di pagamento.

Potrete disattivare l’offerta Black Friday 2022 di NOW in ogni momento, che prima che si inneschi il rinnovo automatico, sempre che la disattivazione venga effettuata entro le 24 ore prima del termine del periodo di visione. La fruizione dei Pass, anche una volta disabilitata, è comunque assicurata fino alla fine del periodo promozionale. La visione è consentita fino a due dispositivi in contemporanea. I Pass Cinema ed Entertainment di NOW permettono la fruizione di serie TV, programmi e show per bambini e ragazzi, oltre che diversi film nuovi ogni settimana.

Non potete dire di no all’offerta Black Friday 2022 di NOW: cosa ci fate con 1 euro, soprattutto adesso col Natale alle porte (divano, copertina, cioccolata calda e tanta buona compagnia davanti alla TV). Se sapete già di non voler procedere con il rinnovo automatico a 7,49 euro/mese rispettivamente per i due Pass, dovrete solo ricordarvi di disattivare l’offerta entro 24 prima della fine del periodo di visione (in caso contrario vi saranno addebitati 7,49 euro/mese per il Pass Cinema e 7,49 euro/mese per il Pass Entertainment). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

