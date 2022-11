Quest’oggi, giovedì 24 novembre, vi segnaliamo un’incredibile offerta su Amazon relativa al fantastico smartphone top di gamma Samsung Galaxy S22 5G in versione italiana. Il device è disponibile in super sconto del 27% al prezzo di 679,90 euro (invece di 929 euro di listino) nel taglio di memoria da 256GB di storage interno e 8GB di memoria RAM e nelle seguenti colorazioni: Phantom White, Green e Phantom Black. Il dispositivo è venduto e spedito dall’e-commerce, e per i clienti Prime la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi. Ma l’offerta non termina qui, infatti, se acquistate uno smartphone Galaxy S22 Series potete approfittare di uno sconto di ben 30 euro sulle nuove Samsung Galaxy Buds2 Pro vendute da Amazon.

Il Samsung Galaxy S22 5G (2022) presenta uno straordinario display Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici (con risoluzione massima di 2340 x 1080 pixel), con frequenza di aggiornamento fino a 120Hz e Vision Booster, progettato appositamente per garantire un’elevata visibilità all’aperto, assicurando una vista chiara sia in pieno giorno, sia di notte. Tra le tipologia di connettività ci sono il Wi-Fi, il Bluetooth e l’NFC. La straordinaria potenza del chip da 4nm regala favolosi scatti notturni, foto incredibilmente nitide di giorno e di notte e un’esperienza di gioco ottimizzata; si tratta del chip più veloce di sempre a bordo di uno smartphone Galaxy.

È possibile utilizzare il device per più di un giorno intero senza necessità di ricaricare, grazie alla ricarica super-rapida da 25W per una batteria intelligente da 3700mAh. Il vostro Galaxy S22 5G, in super offerta su Amazon, è un telefono al sicuro grazie al vetro Gorilla Glass Victus+ presente sul display e sui pannelli posteriori e al rivestimento del telaio lucido in Armor Aluminium. Inoltre, lo smartphone possiede l’impermeabilità IP68. L’interfaccia One UI 4.1 si basa sul sistema operativo Android 12. Insomma, questo e tanto altro lo troverete a bordo di questo straordinario telefono, non fatevelo scappare!

