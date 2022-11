Come promesso nei giorni scorsi, è in arrivo il nuovo singolo di Achille Lauro. Lauro De Marinis lo aveva annunciato nelle storie Instagram per poi polverizzare la sua bacheca com’è tipico tra gli artisti che stanno per lanciare novità. Nelle ultime ore è arrivata la conferma: Che Sarà, questo il titolo del nuovo singolo di Achille Lauro, segna il ritorno della musica del cantautore veronese.

Il nuovo singolo di Achille Lauro è Che Sarà

Dopo aver impostato uno sfondo nero come immagine di profilo, Achille Lauro ha lanciato l’anteprima del nuovo singolo Che Sarà. Una ballata, secondo l’anteprima, che sarà fuori venerdì 25 novembre.

Le ultime release di Lauro De Marinis sono Domenica, il brano sanremese, e Stripper, oltre a Mattoni, brano incluso nella colonna sonora della serie TV Prisma disponibile su Amazon Prime Video.

Non è dato sapere se Che Sarà sia il preludio al nuovo album. L’ultimo disco di Achille Lauro è Lauro (2021), trainato dai brani di successo Marilù, Latte+, Solo Noi e anche i nuovi singoli del 2022 presenti nell’edizione Achille Idol Superstar.

L’anteprima

Nell’anteprima del nuovo singolo di Achille Lauro vediamo l’artista in bianco e nero, con una benda sugli occhi e immobile, mentre sul video scorrono le parole dell’estratto.

Che Sarà si presenta come una ballata nel tipico stile di Achille Lauro, con un cantato sospirato e parole ad effetto. A questo giro l’artista snocciola una serie di domande esistenziali in cui tutti, almeno una volta, inciampiamo nei momenti di più intimo raccoglimento:

Ei come ti chiami?

Qual’è la tua data di nascita, dove sei nato?

Che gruppo sanguigno?

Sei felice?

Ti senti amato?

Pensi che ciò che desideri sia possibile?

Per quanto tempo sarai qui?

Perché siamo qui?

Hai paura di morire o vuoi vivere per sempre?

Dimmelo

