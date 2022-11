Come sta Bossi dopo il malore: in questo articolo i primi aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. Il politico è stato trasportato d’urgenza in ospedale dopo un malore che lo ha colto nella giornata di sabato 19 novembre.

Il fondatore della Lega Nord, Umberto Bossi, è stato portato in ospedale a Varese. Aveva accusato un malore nella sua casa di Gemonio. Nel momento in cui scriviamo questo articolo, Bossi è vigile. Con lui in ospedale ci sono la moglie e il figlio Renzo, coloro che lo hanno accompagnato al pronto soccorso. Lo stanno assistendo e stando a quanto è noto, il politico è stato sottoposto ad accertamenti clinici che porteranno ad individuare le cause del malore.

In ospedale anche l’europarlamentare Angelo Ciocca, che ha dichiarato: “Bossi si è sempre dimostrato un leone sia nei momenti difficili della politica, sia in quelli della vita e della salute”.

Nel 2004, Umberto Bossi era stato colpito da ictus.