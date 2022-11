Come è morta la mamma di Selvaggia Lucarelli? La donna era malata da tempo, lo aveva comunicato Selvaggia via social. Ora usa lo stesso mezzo per comunicare la scomparsa dell’amata madre e per condividere il suo dolore. Nadia se n’è andata nella mattina di sabato 19 novembre lasciando un grande vuoto nel cuore di Selvaggio che abbandona i suoi pensieri ai suoi profili social.

Le cause sono da ricercarsi nel Covid-19, che aveva contratto, e in altre patologie che hanno aggravato il suo quadro clinico fino a non lasciarle più via di fuga. Ma Selvaggia Lucarelli parla anche di compromessi nel post in cui comunica l’addio a colei che le ha donato la vita, quei compromessi che abbiamo tutti dovuto accettare per andare avanti, lasciando indietro i soggetti più fragili e più deboli.

“Questa mattina presto mia madre, Nadia, è morta. È morta di Covid e di compromessi. I compromessi che tutti abbiamo accettato per continuare a vivere, lasciando inevitabilmente indietro qualcuno. Quelli come lei, nella maggior parte dei casi: i fragili”, scrive Selvaggia Lucarelli sui social.

“Non sono arrabbiata, perché io stessa ho ripreso il passo veloce di chi ha urgenza di vivere. E so che mia madre, che era prima di tutto una donna generosa, altruista, sempre in pena per il mondo, avrebbe barattato – anche consapevolmente – il suo sacrificio per il nipote che torna a scuola, per me che torno a viaggiare, per suo marito che può passeggiare nel parco, per la vita di tutti che ricomincia a germogliare”, si legge nel post su Instagram e Facebook.

“Mi piace pensare che se ne sia andata all’alba per questo: per salutarci tutti e augurarci una bella giornata, “correte, non vi preoccupate per me”. Come era lei, come ha vissuto”, la conclusione. Selvaggia Lucarelli precisa di non essere arrabbiata, ma forse un po’ di amarezza è lecita.

