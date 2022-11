Blanco debutta negli stadi con due concerti speciali in programma per il 2023. Al via oggi la prevendita dei biglietti per Blanco allo Stadio Olimpico di Roma e allo Stadio San Siro di Milano, primi due appuntamenti dell’artista negli stadi italiani.

Il 4 luglio 2023 Blanco sarà allo Stadio Olimpico di Roma e il 20 luglio allo Stadio San Siro di Milano. I biglietti per entrambi i concerti sono disponibili in prevendita dalle ore 18.00 di venerdì 18 novembre su TicketOne e TicketMaster solo online e via call center. I biglietti saranno in vendita anche nei punti vendita fisici da mercoledì 23 novembre alle ore 11.00.

I prezzi dei biglietti per Blanco allo Stadio Olimpico di Roma

Prato Gold: 69 euro

Prato: 51.75 euro

Tribuna Monte Mario Gold: 86,25 euro

Tribuna Monte Mario Categoria 1: 74,75 euro

Tribuna Monte Mario Categoria 2: 69 euro

Distinti Sud/Ovest e Nord/Ovest BASSI: 63,25 euro

Distinti Sud/Ovest e Nord/Ovest ALTI: 57,50 euro

Curva Sud Bassa: 57,50 euro

Curva Sud Alta: 43,70 euro

Curva Nord Bassa: 57,50 euro

Curva Nord Alta: 43,70 euro

Curva Nord e Sud Visibilita’ Limitata Numerata: 40,25 euro

Le date di Blanco negli stadi

4 luglio: Stadio Olimpico di Roma

20 luglio: Stadio San Siro di Milano – PREZZI E SETTORI

La mappa dello stadio Olimpico di Roma