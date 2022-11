Il 2023 è l’anno del debutto di Blanco a San Siro e all’Olimpico di Roma. L’artista si esibirà in concerti negli stadi per la prima volta nella sua carriera e mette a segno un nuovo record: sarà l’artista più giovane ad esibirsi negli stadi, battendo il primato di Ultimo.

Il 4 luglio 2023 Blanco sarà allo Stadio Olimpico di Roma e il 20 luglio allo Stadio San Siro di Milano. I biglietti per entrambi i concerti sono disponibili in prevendita dalle ore 18.00 di venerdì 18 novembre su TicketOne e TicketMaster solo online e via call center. I biglietti saranno in vendita anche nei punti vendita fisici da mercoledì 23 novembre alle ore 11.00.

Ad annunciare i suoi primi appuntamenti negli stadi è stato lo stesso Blanco, anticipando che presenterà il nuovo disco di inediti al quale sta attualmente lavorando e il cui rilascio è atteso nei prossimi mesi.

In concerto, quindi, Blanco presenterà i brani già rilasciati alla data odierna, quelli che lo hanno portato ad essere apprezzato sempre di più fino a calcare gli ambiti palchi degli stadi. Oltre alle sue hit, ci sarà in scaletta spazio per i brani che troveranno posto nel nuovo progetto discografico di prossima pubblicazione.

I prezzi dei biglietti per Blanco a San Siro nel 2023

Prato Gold: 69 euro

Prato: 51,75 euro

I Anello Rosso Numerato: 86,25 euro

I Anello Blu Numerato: 74,75 euro

I Anello Verde Numerato: 74,75 euro

II Anello Rosso Numerato: 69 euro

II Anello Blu/Verde Numerato: 63 euro

Le date di Blanco negli stadi

4 luglio: Stadio Olimpico di Roma – PREZZI E SETTORI

20 luglio: Stadio San Siro di Milano

La mappa dello Stadio San Siro di Milano