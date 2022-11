All’inizio del mese il colosso di Seul ha lanciato un aggiornamento software per la serie dei Samsung Galaxy Watch 4, riscontrando un grosso problema. Gli smartwatch che eseguono il nuovo firmware non si accendevano una volta spenti o esauriscono troppo in fretta la batteria. La società asiatica ha rapidamente riconosciuto il problema iniziando anche a lanciare un nuovo aggiornamento negli Stati Uniti per risolverlo. Lo stesso aggiornamento è ora disponibile per la serie dei Samsung Galaxy Watch 4 in India.

Il nuovo upgrade viene fornito con la versione firmware R8xxXXU1GVK4. Oltre ad offrire una soluzione per il problema che potrebbe danneggiare gli smartwatch, l’aggiornamento porta anche la patch di sicurezza di novembre 2022. Sebbene la release affermi di risolvere il problema del bricking, alcuni utenti segnalano che il disturbo continua a persistere.

Come riportato da ‘SamMobile‘, molto spesso è capitato che il Samsung Galaxy Watch 4 o Watch 4 Classic, che ha dovuto riavviarsi per applicare l’aggiornamento, non si sia più riacceso. Naturalmente, questo problema non riguarda tutte le unità della gamma. Alcuni utenti segnalano di non avere problemi con il firmware. Secondo alcuni utenti su Reddit, il colosso di Seul chiede 72 dollari per riparare il Samsung Galaxy Watch 4 se è fuori garanzia, cosa difficile a credersi poiché la responsabilità del guasto, fino a prova contraria, è da imputare al software difettoso rilasciato dal produttore asiatico. Tuttavia, sospettiamo che i centri di assistenza non siano a conoscenza del problema e che l’OEM asiatico rilasci presto una direttiva a tutti i suoi centri di assistenza nel mondo per riparare gratuitamente il Samsung Galaxy Watch 4. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com