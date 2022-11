Irene Maiorino è Lila ne L’Amica Geniale 4? Non è la prima volta che si parla del quarto capitolo della serie Rai tratta dagli omonimi romanzi di Elena Ferrante e non è la prima volta che si parla dell’attrice napoletana come della possibile Lila da adulta ma adesso la conferma sembra essere ormai ufficiale. A creare scalpore ci ha pensato la Rocchetti Parrucche che sui social ha postato una foto in cui ha taggato proprio Irene Maiorino e Alba Rohrwacher scrivendo: “Curiosi di sapere come saranno le nostre protagoniste Elena e Lila?”.

Errore oppure no? Il punto è che mentre sul web impazza la notizia, l’azienda ha cancellato lo scatto postato sui social per cercare di metterci una pezza ma ormai la toppa era bella grande e la notizia che Irene Maiorino è la nuova Lila de L’Amica Geniale 4 ha fatto impazzire i fan. Già in passato si era parlato di lei come unica interprete della protagonista in versione adulta proprio per via della sua somiglianza fisica con Gaia Girace ma anche per la drammaticità del suo volto e delle sue espressioni.

Al momento la scelta, non ancora annunciata ufficialmente, sembra promossa dai fan anche se lo stesso non si può dire per la presenza di Alba Rohrwacher nei panni di Elena. Lei è stata la voce narrante sin dall’inizio della storia e proprio il finale della terza stagione della serie ci ha confermato ufficialmente la sua presenza sul set quando Elena si è guardata allo specchio e si è vista adulta proprio con il volto della Rohrwacher, quando arriverà la conferma ufficiale a questo punto?

I fan sanno bene che il quarto e ultimo capitolo è già in lavorazione e che proprio in questi giorni si sta girando in quel di Torino e questo significa che presto verrà a galla il volto delle due protagoniste già adulte al centro degli ultimi episodi, è solo questione di ore prima dell’ufficialità.