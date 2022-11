Inevitabilmente, quando si parla dei migliori album di Antonella Ruggiero non si possono non menzionare i capolavori dei Matia Bazar, canzoni che hanno insegnato al pubblico italiano l’eleganza e il talento. Parliamo, infatti, di una voce rimasta inarrivabile in termini di virtuosismi ed estensione. Oggi Antonella Ruggiero è una delle cantanti di riferimento della scena italiana, e con la sua carriera solista ha confermato quanto ci sia bisogno di una voce come la sua nel patrimonio artistico del Belpaese.

Matia Bazar 1 (1976)

Matia Bazar 1, come il titolo suggerisce, è il disco di debutto dei Matia Bazar. Una partenza col botto, dal momento che la traccia d’apertura è Per Un’Ora D’Amore che la stessa Ruggiero riproporrà diversi anni dopo in un duetto con i Subsonica. Il disco include anche Stasera Che Sera.

Solo Tu (1979)

Solo Tu è una delle raccolte uscite verso la fine degli anni ’70 che riproponevano i singoli di successo della band. Come il titolo suggerisce, il disco include la mega hit Solo Tu, capolavoro composto da Cassano e Marrale e scritto da Aldo Stellita.

Tango (1983)

Tango è il disco di Vacanze Romane, una dichiarazione d’amore per la città di Roma ma soprattutto uno dei momenti più alti di tutta la musica italiana sia per il testo di Aldo Stellita che per l’arrangiamento di Carlo Marrale.

Melancholia (1985)

Melancholia è il disco di Ti Sento, il singolo che ha contribuito a portare i Matia Bazar al successo internazionale e che ancora oggi è oggetto di cover e reinterpretazioni, specialmente per le straordinarie capacità di Antonella Ruggiero.

Registrazioni Moderne (1998)

Registrazioni Moderne non può mancare tra i migliori album di Antonella Ruggiero, un omaggio della stessa artista ai Matia Bazar con canzoni interpretate insieme ai più grandi nomi della scena alternativa, dai Subsonica (Per Un’Ora D’Amore), ai Bluvertigo (Elettrochoc), dai Timoria (Ti Sento) agli Scisma (Cavallo Bianco).

