Sono state annunciate le date dell’instore tour di Cristina D’Avena per l’album 40 – Il Sogno Continua. L’artista sarà protagonista di alcuni appuntamenti con i fan nel corso dei quali parlerà del nuovo progetto discografico e firmerà le copie dell’album, preventivamente acquistate.

Tanti duetti ma anche chicche ma rilasciate prima per festeggiare i 40 anni di carriera di Cristina D’Avena, che con la sua voce ha fatto sognare intere generazioni cantando le sigle dei migliori cartoni animati.

Orietta Berti, Lorella Cuccarini, Albe, Myss Keta, Elettra Lamborghini, Alfa, Cristiano Malgioglio, Jr Stit e Dj Matrix & Amedeo Preziosi sono colleghi che fanno parte dei duetti del nuovo progetto, un cofanetto speciale particolarmente ricco disponibile dal 25 novembre in duplice versione, Standard e Deluxe Edition.

Il 9 dicembre verrà pubblicato in un’edizione limitata e numerata il vinile color cristallo già in pre-order.

L’instore tour di Cristina D’Avena

Nel giorno dell’uscita del cofanetto, Cristina D’Avena incontra i fan a Milano. La prima delle date dell’instore tour di Cristina D’Avena è quella in programma per il 25 novembre presso il negozio Mondadori Megastore di Piazza Duomo 1, a Milano. La cantante è attesa in negozio a partire dalle ore 16.00, protagonista di un evento che prevede un talk e la firma delle copie.

Tracklist dei duetti:

IL VALZER DEL MOSCERINO feat. ORIETTA BERTI MAGICA DOREMÌ feat. LORELLA CUCCARINI TAZMANIA feat. ALBE HAMTARO PICCOLI CRICETI, GRANDI AVVENTURE feat. M¥SS KETA MEW MEW AMICHE VINCENTI feat. ELETTRA LAMBORGHINI POKÉMON feat. ALFA CALIMERO feat. CRISTIANO MALGIOGLIO WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL feat. JR STIT FACCIO LA BRAVA feat. DJ MATRIX & AMEDEO PREZIOSI

Continua a leggere su optimagazine.com