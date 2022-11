Orietta Berti, Lorella Cuccarini, Albe, Myss Keta, Elettra Lamborghini, Alfa, Cristiano Malgioglio, Jr Stit e Dj Matrix & Amedeo Preziosi sono gli artisti che accompagneranno Cristina D’Avena nei nuovi duetti inediti che saranno contenuti in 40 – ll Sogno Continua, l’album che celebra i suoi primi 40 anni di carriera.

E non conterrà solo duetti: nel box speciale ci saranno anche numerosi inediti, rarità e chicche oltre alle sigle più amate e conosciute, recuperate dai master originali, e alle canzoni tratte dalle serie televisive che l’hanno vista protagonista negli anni 80’ e ’90.

Il cofanetto sarà disponibile dal 25 novembre in duplice versione, Standard e Deluxe Edition mentre il 9 dicembre verrà pubblicato in un’edizione limitata e numerata il vinile color cristallo già in pre-order da venerdì 11 novembre.

Via social, negli scorsi giorni, Cristina D’Avena si p divertita ad incuriosire i suoi fan svelando le prime immagini con i colleghi protagonisti dei duetti e lasciando indizi sui titoli delle canzoni proposte in featuring. Adesso l’attesa è finita: ecco svelati tutti i duetti del nuovo lavoro di Cristina D’Avena che accoglierà nel suo album giovani artisti come Alfa e Albe ma anche Orietta Berti, Lorella Cuccarini ed Elettra Lamborghini.

Questa la tracklist dei duetti: