Cristina D’Avena festeggia 40 anni di carriera con il progetto speciale 40 – Il Sogno Continua. Arriva oggi l’annuncio di un cofanetto che conterrà nuovi duetti e brani inediti per celebrare la sua longeva carriera. Dal 1982 ad oggi Cristina D’Avena è l’unico personaggio dello spettacolo la cui voce è presente sulla tv italiana ininterrottamente dai primi anni ’80 almeno una volta al giorno, 7 giorni su 7, 365 giorni l’anno.

La regina delle sigle dei cartoni animati, che ha tenuto compagnia ad intere generazioni, torna adesso nei negozi con un nuovo progetto. L’appuntamento è per il 25 novembre 2022. Era il 1982 quando una diciassettenne Cristina D’Avena si presentò ad un provino per interpretare la sigla italiana della serie animata giapponese “Pinocchio”. Lo superò e firmò un contratto con la Five Record, storica etichetta dell’allora nascente Canale 5. Da quel momento, tantissime sono state le sigle dei cartoni animati affidate alla sua voce.

40 – Il Sogno Continua: i contenuti

Dopo la pubblicazione di una collana di LP picture disc contenenti i brani “pietre miliari” del suo repertorio, Cristina D’Avena prosegue in grande stile i festeggiamenti dei suoi primi 40 anni di carriera, pubblicando il 25 novembre una raccolta in duplice versione, Standard e Deluxe Edition.

All’interno del cofanetto troveremo contenuti esclusivi, non ancora svelati nel dettaglio. Ci saranno nuovi duetti con artisti BIG del panorama italiano non ancora rivelati ma anche numerosi inediti, rarità e chicche del suo repertorio per ripercorrere i primi 40 anni trascorsi insieme.

Non mancheranno le sigle più amate e conosciute, recuperate dai master originali, e alle canzoni tratte dalle serie televisive che l’hanno vista protagonista negli anni 80’ e ’90.

Continua a leggere su optimagazine.com