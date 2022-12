Cristina D’Avena canterà per Fratelli d’Italia, questo basta per scatenare l’ironia ma anche le polemiche sui social. L’eroina delle sigle dei cartoni animati, infatti, parteciperà alla festa dei primi 10 anni del partito di Giorgia Meloni.

Nei fatti, FDI dominerà la romana Piazza del Popolo in una tre giorni celebrativa, da giovedì 15 a sabato 17 dicembre, giorno in cui salirà sul palco il Presidente del Consiglio in carica. Cristina D’Avena allieterà i presenti con la sua musica. Per il momento non è dato sapere se la cantante salirà sul palco giovedì o venerdì. Perché proprio lei?

A questa domanda risponde Clarissa D’Avena, sorella e manager della voce di Occhi Di Gatto: “Cristina ha una forte simpatia per Giorgia Meloni”, dice a Il Foglio, e lo stesso giornale ricorda che probabilmente la cantante e il premier godono di stima reciproca. Tempo fa Cristina D’Avena ha detto:

“Ho visto, anni fa, un video in cui Meloni cantava Memole. Inoltre ho saputo che mi segue: una volta eravamo a una trasmissione e lei si entusiasmò quando le dissero che nel blocco seguente sarei arrivata io. Con lei canterei volentieri, magari Mila e Shiro o Memole, appunto”.

La tre giorni di Fratelli D’Italia, in ogni caso, non sarà un incontro politico: “I momenti di confronto li rimandiamo ad Atreju”, specificano dal partito. “Sarà una festa degli italiani”, precisano. Tuttavia, la possibilità di vedere Cristina D’Avena sul palco di Fratelli D’Italia non piace a molti suoi fan, che sui social commentano la notizia senza mezze parole.

Il commento più ripreso è: “Cristina D’Avena amica dei fascisti“, per poi aggiungere improvvisate parodie delle sue canzoni: “Noi fasci siam così”.

Per il momento la cantante non ha risposto alle polemiche.

