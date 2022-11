Arriverà una versione natalizia di Pastello Bianco dei Pinguini Tattici Nucleari, lo svela il gruppo in diretta sulle frequenze di RTL 102.5, nell’intervista del 14 novembre. Uno dei brani più apprezzati degli ultimi anni, tra quelli della band guidata da Riccardo Zanotti, continuerà a vivere anche in una seconda versione, appositamente elaborata per il periodo natalizio.

Ai microfoni di RTL 102.5 è proprio Riccardo Zanotti a parlare della versione natalizia di Pastello Bianco ma sulla data di uscita vige il massimo riserbo. Sappiamo che arriverà presto, forse già entro la fine del mese di novembre, ma la data precisa manca. A proposito di quest’idea, Zanotti ha però anticipato: “È una canzone fatta anche per piangere, mischia l’amore alla malinconia. Stiamo preparando una versione natalizia di Pastello Bianco che uscirà presto, ci siamo divertiti molto a fare questo arrangiamento”.

Tutto lascia quindi ipotizzare che il brano sia ufficialmente terminato e al rilascio negli store digitali non mancano che gli ultimi passaggi.

In attesa della versione natalizia di Pastello Bianco dei Pinguini Tattici Nucleari, è stato annunciato il nuovo disco di inediti. Uscirà il 2 dicembre e si intitolerà Fake News.

Ci lavoriamo da molto tempo”, ha rimarcato Riccardo Zanotti. “Abbiamo iniziato i primi arrangiamenti un anno e mezzo fa. Saranno quattordici brani e c’è una canzone dedicata a Roma, città a cui siamo molto legati. In realtà dentro ci sono tante altre città: Parigi, Londra, Copenaghen. Ci piace molto viaggiare e siamo fieramente europei. Ci sarà anche una ballata che si chiama Hikikomori”.

Continua a leggere su optimagazine.com