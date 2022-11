Mostro duetta con Emis Killa e Gemitaiz in Bottiglie Rotte, un singolo destinato a tirare un pugno sonoro contro l’insicurezza che spesso ci imprigiona in una gabbia con la quale instauriamo un rapporto tossico, mascherandosi da comfort zone.

Mostro, al secolo Giorgio Ferrario, ritorna con un brano destinato a far parte del pianeta delle banger hip dopo il successo di Da Paura. A questo giro Mostro si accompagna con due pesi massimi della scena rap italiana contemporanea: Emis Killa e Gemitaiz sono i suoi maestri di cerimonia, e il loro contributo è quasi uno status symbol del suo nuovo percorso musicale.

Con Bottiglie Rotte, Emis Killa e Gemitaiz aiutano Ferrario in questo nuovo step verso il suo nuovo progetto di cui presto scopriremo i dettagli. Il nuovo singolo di Mostro sarà fuori venerdì 18 novembre. Secondo la descrizione fornita dallo stesso Giorgio Ferrario, il brano racconta la difficoltà che tutti proviamo quando cerchiamo di stare dietro i passi del mondo, una realtà che si fa sempre più veloce e sfuggente.

Tale difficoltà genera frustrazione, e la frustrazione è madre dei nostri momenti di down e di insoddisfazione. Proprio in quei momenti (“Molto spessi la crisi è tutt’altro che folle, è un eccesso di lucidità”, cantavano i Bluvertigo) dobbiamo confrontarci con noi stessi e trovare la nostra forza.

Una forza che, nel caso dei tre rapper in pole position di questo singolo, arriva proprio dal rap, quando si incontra un pubblico disposto a raccogliere tutta la rabbia dell’artista e a specchiarsi nei suoi testi. A proposito di Bottiglie Rotte – titolo che ben inquadra lo scenario – Mostro ha dichiarato:

“La musica mi ha insegnato una cosa incredibile, cioè che tutto può essere trasformato. È la musica a darmi il potere di trasformare determinate situazioni in canzoni, così come tra le barre del singolo le bottiglie rotte diventano conchiglie. Questo è anche ciò che mi hanno trasmesso i pezzi rap con i quali sono cresciuto. In Bottiglie Rotte celebro il rap stesso, anche grazie alla preziosa collaborazione di Emis Killa e Gemitaiz, con cui condivido la passione per questo genere e moltissimi dei miei ideali”.