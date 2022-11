La domanda delle domande per molti gamers è se arriveranno offerte PS5 in vista del Black Friday di questo novembre 2022. L’appuntamento con lo shopping del venerdì nero è quello del prossimo 25 novembre ma da giorni già molti store fisici e online hanno cominciato a presentare le loro promozioni. In un momento in cui la disponibilità all’acquisto della console resta estremamente scarsa, è più che lecito chiedersi se si potrà approfittare di qualche occasione più o meno vantaggiosa.

Con scarsa probabilità di doversi smentire nel giro di qualche giorno o ora, è davvero improbabile credere che si possa assistere ad una o più offerte PS5 per il Black Friday 2022. La domanda copiosa della soluzione di gioco e la mancanza di scorte a sufficienza per le vendite non renderà possibile la presentazione di sconti, in Italia come anche in altre parti del mondo. Saremmo in realtà ben lieti di avere torto ma lo scenario attuale lascia credere che la direzione reale sia quella appena indicata.

Se non si potrà beneficare delle offerte PS5 per il Black Friday, almeno si potrà approfittare di nuove disponibilità della console? Questo si, per fortuna. Per questa settimana è previsto un nuovo appuntamento con l’acquisto della soluzione Sony grazie a GameStop. Basterà seguire la diretta live Twitch del canale GameStop Italia di questo mercoledì 16 novembre, a partire dalle ore 15. Per il momento quello che sappiamo è che sarà messa in vendita la versione della console nella sua standard edition e non quella digital e che di certo l’ambito prodotto verrà proposto in bundle con qualche accessorio o titolo.

Al Black Friday vero e proprio mancano all’incirca una decina di giorni. Possiamo sperare che in mancanza di offerte PS5, almeno, le occasioni di offerte si moltiplichino sui principali store di elettronica come Mediaworld, Unieuro, Trony, Euronics e naturalmente sul colosso del mondo e-commerce Amazon. Staremo a vedere.

