“Sapevate che c’è un po’ di Liguria in alcuni dei successi più belli di Tiziano Ferro?”, scrive Giovanni Toti su Facebook, presidente della Regione Liguria. “Dalla penna del cantautore genovese Emanuele Dabbono sono stati scritti brani come Incanto e Il Conforto”, sottolinea. Ma non solo questi: nel nuovo disco di inediti di Tiziano Ferro c’è anche Mi Rimani Tu, un brano scritto a quattro mani da Emanuele Dabbono con Tiziano Ferro, nella tracklist di Il Mondo è Nostro.

Sono 8 anni ormai che i due lavorano insieme e alla penna di Dabbono si devono alcuni dei testi più belli dell’artista di Latina.

Non solo autore per altri: Emanuele Dabbono ha all’attivo anche brani propri ed album. Il suo nuovo disco è uscito di recente e si intitola Buona Strada; è stato prodotto proprio da Tiziano Ferro.

Buona Strada di Emanuele Dabbono

16 canzoni, frutto di due anni di scrittura. Inizialmente, molti dei brani presenti nel disco dovevano essere cantati da altri artisti poi però Dabbono ha deciso di mantenerli per sé e di rilasciare un nuovo progetto discografico prodotto da Tiziano Ferro. Buona Strada arriva a tre anni di distanza dal suo ultimo progetto discografico, Leonesse, ed è stato anticipato dal singolo Cerezo.

Buona Strada è concepito come un viaggio in cui il cantautore genovese esplora sé stesso e consente agli ascoltatori di percorrere insieme a lui un tratto di una “buona strada”.

Tracklist:

1. Intro – Le Chiavi All’Ingresso

2. Cerezo (primo singolo)

3. Fame

4. Resta Forte

5. Il Mio Cuore Migliore

6. Nel Tuo Retrovisore

7. Buona Strada

8. Insegnami

9. Per Mano

10. Campo Di Battaglia

11. Il Rumore Del Tempo

12. Principessa Dei Fiammiferi

13. A Sangue Freddo

14. Rifugio

15. Cattedrali

16. Via della Pietà