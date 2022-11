I Samsung Galaxy Watch4 sono stati per poco tempo inutilizzabili per via di uno degli ultimi aggiornamenti rilasciati dal colosso di Seul. Il firmware in questione aveva mandato in tilt i wereable, che, una volta riavviati, non riuscivano più ad accendersi regolarmente. Una volta venuti a conoscenza del disturbo, il team di sviluppo è subito intervenuto rilasciato un nuovo aggiornamento in grado di correggerlo.

L’upgrade corrisponde alla versione firmware R8xxXXU1GVK4, che migliora la stabilità del dispositivo e l’affidabilità del sistema operativo, insieme ad un codice di stabilizzazione del funzionamento dell’alimentazione e le patch di sicurezza di novembre 2022. La voce ‘codice di stabilizzazione del funzionamento dell’alimentazione’ conferma che gli sviluppatori siano riusciti ad intervenire, isolando il problema di cui sopra e risolvendolo (anche se non in via definitiva per le ragioni che stiamo per spiegarvi). C’è da dire che il fix sembra non aver sortito il risultato sperato su tutti i Samsung Galaxy Watch4, visto che qualche utente sostiene di aver riscontrato problemi con l’installazione dell’aggiornamento e che quindi lo smartwatch resti brickato).

Il team di sviluppo dovrà rivedere un po’ di cose se la situazione è quella appena descritta: speriamo tutto possa rientrare e che il Samsung Galaxy Watch4 riprenda ad essere il wereable che conosciamo. Fino ad allora non possiamo che consigliarvi di non procedere ad aggiornare il prodotto con il penultimo upgrade distribuito dal colosso di Seul (quello che pare causare il brick e che impedisca all’indossabile di riaccendersi dopo essere stato spento per qualsiasi motivo) e di aspettare le acque si calmino per riprendere il processo di aggiornamento del firmware. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

