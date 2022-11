Continua la lunga cavalcata di aggiornamenti software della settimana e oggi 11 novembre anche il Samsung Galaxy A73 5G inizia a ricevere l’aggiornamento Android 13, insieme all’interfaccia One UI 5.0. Nella serie A di gamma media, nel giro di un paio di giorni, era toccato prima al Galaxy A53 5G e poi ancora al Galaxy A33 5G. Il produttore ha lasciato intendere di tenere molto allo specifico segmento di mercato e difatti l’adeguato supporto non si è fatto attendere.

Qualche dettaglio sull’aggiornamento appena partito per il Galaxy A73 5G. Il pacchetto in arrivo è etichettato come il 36BXXU2BVK2 ed è in prima distribuzione in Malesia. Oltre alla nuova versione del sistema operativo Android 13 e l’ultima interfaccia One UI 5.0, il rilascio include anche la patch di sicurezza del corrente mese di novembre. L’update, dall’Asia non dovrebbe tardare ad arrivare anche in altre parti del mondo, quindi in Europa e dunque in Italia. Non sarà infatti un caso che gli adeguamenti per i colleghi Samsung Galaxy A33 e A53 sono giunti subito nel nostro territorio e si presume che anche per il terzo modello le attenzioni non cambino.

Al momento in cui l’aggiornamento Android 13 e l’interfaccia One UI 5.0 saranno disponibili per i Samsung Galaxy A73 5G nostrani, si potranno subito sperimentare delle novità grafiche come le icone più grandi e ridisegnate, i widget sovrapposti, una migliore implementazione di Material You con la funzione Color Palette.

In generale, possiamo ancora dire che la nuova esperienza software dovrebbe restituire ai Samsung Galaxy A73 una maggiore fluidità nelle operazioni, con animazioni e transizioni migliorate in numerosi contesti. Ancora, un po’ tutte le app stock di sistema di Samsung sono state migliorate, così come l’assistente Bixby, le sue routine come le principali funzionalità.

