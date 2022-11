Mentre il colosso di Seul ha promesso quattro aggiornamenti del sistema operativo Android e fino a cinque anni di aggiornamenti di sicurezza sia per il Samsung Galaxy A53 5G che per il Samsung Galaxy A73 5G, solo il primo riceve aggiornamenti di sicurezza mensili. Il Samsung Galaxy A73 5G, nonostante sia il più costoso dei due, riceve generalmente un solo aggiornamento di sicurezza in un trimestre.

Ora, il Samsung Galaxy A73 5G ha iniziato a ricevere l’aggiornamento di sicurezza di ottobre 2022. Come riportato da ‘SamMobile‘, l’ultimo upgrade per lo smartphone viene fornito con la versione firmware A736BXXS2AVJ3, disponibile nei mercati dell’America Latina. Secondo la documentazione di Samsung, la patch di sicurezza di ottobre 2022 risolve dozzine di vulnerabilità e potrebbe anche portare correzioni di bug generali e miglioramenti della stabilità. Se disponete di un Samsung Galaxy A73 5G importato dall’America Latina, ora potete scaricare il nuovo aggiornamento di sicurezza accedendo a “Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Ricordate di partire con l’installazione solo nel caso in cui la percentuale residua della batteria sia superiore al 50% e di effettuare un backup dei vostri dati da ripristinare laddove dovesse servire per qualsiasi evenienza (altrimenti perdereste tutti i dati senza avere la possibilità di recuperarli).

Il Samsung Galaxy A73 5G dovrebbe ricevere l’aggiornamento One UI 5.0 basato su Android 13 il prossimo mese. Tuttavia, dal momento che il produttore asiatico ha rilasciato l’aggiornamento ad Android 13 per il Samsung Galaxy A53 5G prima del previsto, potrebbe fare lo stesso con il Samsung Galaxy A73 5G. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

