Il colosso di Seul sta sviluppando una manciata di telefoni di fascia media a marchio Galaxy A con funzionalità 5G ed alcuni modelli potrebbero essere messi in vendita prima della fine del mese. Il Samsung Galaxy A73 5G di fascia medio-alta potrebbe essere tra questi e diventerà un concentrato di energia (bisognerà vedere poi se il rapporto qualità/prezzo sarà all’altezza della situazione, come speriamo succederà al momento della presentazione del dispositivo, per cui non dovrebbe mancare molto tempo).

Come riportato da ‘SamMobile‘, il Samsung Galaxy A73 5G è stato individuato in un benchmark online (Geekbench 5) con numero modello ‘SM-A736B‘, il che significa che si parla della variante 5G internazionale. In particolare, il device pare essere alimentato dallo stesso chipset Snpadragon 778G di Qualcomm che il modello aggiornato del Galaxy A52 presentava l’anno scorso. La maggior parte dei telefoni Galaxy che si accingono ad essere rilasciati nel 2022 eseguiranno Android 12 pronto all’uso. Il Samsung Galaxy A73 5G lo farà, secondo il benchmark. Inoltre, il device abbinerà il SoC Snapdragon 778G con 8GB di RAM.

Il chipset ha dimostrato tutta la sua forza l’anno scorso con il lancio del Galaxy A52s. Quest’ultimo è un telefono di fascia media molto competitivo, quasi perfetto. I clienti non dovrebbero aspettarsi di meno dal prossimo Samsung Galaxy A73 5G, anche se sembra che il device stia abbandonando il jack per le cuffie da 3.5mm (cosa che a qualcuno potrebbe molto dispiacere, anche se bisognerà farsene una ragione). I dispositivi di fascia media presenti sul mercato sono tanti, ma questo in particolare potrebbe catturare l’attenzione degli utenti più esigenti. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

