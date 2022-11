L’accusa da parte della fanbase è unanime: Alessandra Amoroso sarebbe vittima di bullismo su TikTok, dove sarebbe partita una challenge in cui alcuni tenti avrebbero preso di mira la cantante salentina.

Alessandra Amoroso vittima di bullismo: cos’è successo

Su TikTok ha preso in piede un tormentone in cui alcun utenti si divertono a storpiare un brano di Alessandra Amoroso. Si tratta di Camera 209, che nell’incipit recita: “Mi sveglio ancora truccata”.

Nelle parodie messe in rete da alcuni iscritti del social network cinese, le parole diventano: “Mi sveglio ancora ca*ata”, una tendenza che non è piaciuta agli iscritti al fan club di Alessandra Amoroso. Ciò che la Big Family tiene a precisare, tuttavia, è che la loro battaglia non prende di mira la storpiatura del testo della cantante, bensì le minacce di morte pubblicate sui social.

La cantante salentina non ha ancora commentato il fenomeno, ma contro questo tormentone si è sollevata tanta indignazione e si parla di cyberbullismo. Per questo la Big Family, la grande community social dedicata alla cantante salentina, ha innalzato una voce di protesta sui social e ha annunciato di aver già contattato i piani alti di TikTok per contrastare il fenomeno.

Il messaggio dei fan

La Big Family ha pubblicato una nota che recita quanto segue:

“Ci teniamo a precisare che non ci stiamo mobilitando per i meme e le parodie, ma per cose ben più serie come: le minacce di morte e violenza, le caricature a scopo denigratorio, l’augurio di malattie, l’amorosofobia. Questo sì che è cyberbullismo”.

I fan, quindi, non puntano il dito contro la versione estrema di Camera 209 bensì contro tutti gli hater che accorrono sui social per offendere la cantante e minacciarla. L’esempio è tutto in quel: “Porc***** Alessandra Amoroso, devi mori‘”. Su Twitter, ad esempio, è in corso una segnalazione a tappeto di tutti quei contenuti che mirano a denigrare l’artista in quanto persona.

Alcuni fraintendono, credendo che la Big Family stia protestando quel “mi sveglio ancora ca*ata”, e per questo i fan di Alessandra Amoroso vengono denigrati. Per questo la community dedicata alla cantante salentina ribadisce che ciò che viene condannato riguarda le minacce di morte e le parole denigratorie.

Continua a leggere su optimagazine.com

Ci teniamo a precisare che non ci stiamo mobilitando per i meme e le parodie, ma per cose ben più serie come: le minacce di morte e violenza, le caricature a scopo denigratorio, l’augurio di malattie, “l’amorosofobia”. Questo sì che è cyberbullismo. #AlessandraAmoroso — La Big Family (@labigfamily) November 9, 2022