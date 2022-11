Il 2023 inizierà con tre concerti dei Dream Theater in Italia. La band di Pull Me Under ritorna nel Belpaese con il Top Of The World Tour, il calendario di concerti per presentare l’ultimo album in studio A View From The Top Of The World (2021). I Dream Theater fanno nuovamente tappa in Europa e nello stivale dopo le 3 date del 2022 in cui sono saliti sul palco di Roma, Milano e Padova.

I Dream Theater in Italia nel 2023: le date e i biglietti

L’Italia sarà il primo Paese dal quale i Dream Theater ripartiranno per il calendario europeo del Top Of The World Tour. Ecco le date:

23 gennaio 2023 – Napoli, Palapartenope

24 gennaio 2023 – Firenze, Tuscany Hall

25 gennaio 2023 – Brescia, Gran Teatro Morato

I biglietti per tre concerti dei Dream Theater in Italia saranno disponibili su TicketOne a partire dalle ore 10 di venerdì 11 novembre.

A View From The Top Of The World

A View From The Top Of The World è il primo disco registrato interamente nello studio personale dei Dream Theater, il DTHQ. La messa in opera del disco è avvenuta nel bel mezzo della pandemia, con tutte le limitazioni che tra il 2020 e il 2021 interessavano il distanziamento sociale e le restrizioni su assembramenti e spostamenti.

Ad esempio, il frontman James LaBrie ha partecipato alle prove del disco in videoconferenza dalla sua residenza in Canada per poi spostarsi a New York una volta che si è reso necessario incidere le tracce vocali.

Grazie a A View From The Top Of The World i Dream Theater hanno vinto il primo Grammy della loro carriera con il brano The Alien per la categoria Best Metal Performance. The Alien è anche il primo dei due singoli estratti dal disco insieme a Invisible Monster.

Continua a leggere su optimagazine.com