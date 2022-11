Fuori dal Coro non chiude, almeno non per il momento. Mediaset aveva creato scompiglio nei giorni scorsi cambiando la sua programmazione e piazzando tre film in prima serata su Rete4 fino al 29 novembre quando poi avrebbe lasciato spazio alla programmazione natalizia e occupando, di fatto, lo spazio destinato al programma di Mario Giordano. La notizia aveva fatto infuriare il suo pubblico dando vita ad un vero e proprio caso esploso sul web e sui social almeno fino a quando ieri sera qualcosa è cambiato.

Poco prima della messa in onda di quella che per tutti noi doveva essere l’ultima puntata di questo 2022, Mario Giordano sui social ha annunciato che la lunga pausa non ci sarà e che andranno in onda altre tre puntate di Fuori dal Coro quindi fino alla fine del mese. A quel punto il programma andrà in pausa fino a gennaio proprio come era pianificato inizialmente prima di quel tentativo maldestro fatto da Mediaset.

Mario Giordano sui social ha annunciato:

Siccome sono in molti a chiedermelo vi comunico ufficialmente che #Fuoridalcoro resterà in onda, oltre a stasera per altre tre puntate, fino al 29 novembre. E che poi riprenderà il 10 gennaio. Grazie ancora tutti. Vi aspetto stasera.

Fuori dal Coro non chiude e andrà in onda ancora martedì 15, poi il 22 e, infine, il 29 novembre, salvo ulteriori cambiamenti. La trasmissione andrà in pausa per il periodo natalizio e tornerà poi in onda dal 10 gennaio. Al momento le polemiche non si sono ancora placate perché se da una parte c’è chi ha chiesto la messa in onda e adesso gongola, dall’altra c’è chi pensa che sia solo una manovra politica per dare un appoggio al Governo Meloni.