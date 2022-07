Harry Wild – La Signora del Delitto sbarca su Rete4: la serie di Acorn TV, già disponibile nel catalogo di Mediaset Infinity, debutta anche in chiaro, in prima visione assoluta per l’Italia, martedì 12 luglio coi primi due episodi in onda dalle 21.25.

Harry Wild – La Signora del Delitto su Rete4 è la storia di una professoressa di letteratura inglese da poco in pensione, Harriet Wild, che scopre di avere importanti capacità analitiche e un vero talento per le indagini: amante del whisky e per niente diplomatica, ficcanaso per natura ed incredibilmente perspicace, Harry inizia ad interferire con le inchieste sui casi assegnati al figlio Charlie, un detective della polizia. La nuova passione porta l’ex professoressa inevitabilmente in un conflitto diretto con Charlie, che ha bisogno di tutto fuorché di problemi sul lavoro causati da sua madre. La serie è un dramma investigativo ambientato in Irlanda e vede l’ex Bond girl Jane Seymour nel ruolo principale di Harriet Wild e Kevin Ryan nei panni del figlio Charlie. David Logan e Jo Spain sono gli autori della serie, uscita nel 2021.

Ecco le trame degli episodi di Harry Wild – La Signora del Delitto in onda su Rete4 il 12 luglio, intitolati rispettivamente Il Pensionamento e Il Video Snuff.

A seguito di un’aggressione subita, la neo pensionata ed ex professoressa di letteratura Harry Wild passa la notte a casa del figlio Charlie, un agente a cui è stato affidato un caso di omicidio…

Sapendo che Harry ha risolto il caso di Kayleigh Connor, una donna rintraccia Harry per chiederle di indagare sulla misteriosa morte del marito, avvenuta un anno prima e ritenuta un suicidio…

