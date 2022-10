Chiude Fuori dal Coro e c’è chi grida già alla censura: perché Mediaset vuole mettere il bavaglio a Mario Giordano? Scoppia così il caso sui social perché molti trovano strano questo tempismo della tv del Biscione che avrebbe fatto fuori la voce ‘critica’ del giornalista e conduttore proprio adesso che al Governo c’è la destra capitanata dal Governo Meloni, ma cosa è successo di preciso?

Mediaset ha deciso di sospendere per tre mesi il talk show sovranista condotto da Mario Giordano anticipandone la chiusura al prossimo 15 novembre, data della messa in onda dell’ultima puntata. A renderlo noto è stata la stessa azienda che tra le variazioni del suo palinsesto ha inserito anche la chiusura della trasmissione del martedì sera a favore di due film facendo sapere ai suoi investitori: “Martedì 22 e 29 novembre saranno trasmessi film abbinati alla fascia pubblicitaria Cinema 4”.

Fuori dal Coro quindi dovrebbe terminare il 15 novembre e non il 13 dicembre (come originariamente previsto) per tornare in onda poi il 14 febbraio 2023 dopo una sospensione di tre mesi a differenza dello scorso anno quando si fermò solo per le feste natalizie a dicembre. Ma perché sospendere una trasmissione così discussa e con grande seguito a favore di due vecchie repliche proprio in pieno periodo di garanzia?

A quanto pare le ragioni dovrebbero essere di natura economica proprio perché la messa in scena di Fuori dal Coro tra ballerini e figuranti richiede un costo più elevato di produzione ma proprio su questo il popolo dei social sta facendo ironia visto che il pubblico di Mario Giordano è pronto a rinunciare al balletto ma non al conduttore e alle sue denunce, come andrà a finire quindi? Al momento Mario Giordano non si è ancora pronunciato ma la prima occasione utile per farlo sarà proprio la puntata di domani sera.