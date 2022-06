Mediaset annuncia un’estate a tema ambientalista con serie e documentari sulla natura e animali.

Come si legge sul sito, l’azienda ha acquisito in esclusiva 25 prodotti top da BBC Studios, realizzati dalla pluripremiata Natural History Unit della rete britannica.

L’accordo raggiunto permette a Mediaset la messa in onda di titoli in prima visione assoluta: 25 documentari, 80 ore di visione, realizzati con budget importanti e tecnologie avanzate. I prodotti andranno in onda in prima serata su Rete 4, sulla rete tematica Focus e in contemporanea saranno fruibili in streaming su Mediaset Infinity.

La programmazione estiva inizia su Rete4 da martedì 21 giugno in prima serata con Dynasties II: l’avventura della vita: tre serate con immagini inedite dedicate alla vita, alle lotte e ai legami di sei famiglie di animali a rischio estinzione, guidate dal coraggio e dalla tenacia delle madri, vere custodi della continuità della specie: macachi, ghepardi, elefanti, puma, iene e suricati.

Prossimamente, sempre in onda su Rete4, Frozen Planet II, documentario che tornerà a parlare della vita e dell’ambiente nell’Artico e nell’Antartico, aree minacciate dal cambiamento climatico, che sta influendo sulla morfologia dei ghiacciai, sul permafrost e sulle estensioni stesse del ghiaccio marino.

Planet Earth III , terzo capitolo di uno dei titoli più famosi e pluripremiati del mondo della documentaristica naturale. Vincitore di numerosi premi, con la prima e seconda edizione, è il più atteso tra i capolavori realizzati dalla NHU, e darà vita a imperdibili serate-evento.

Per quanto riguarda le serie, su Focus da questo mese ne vedremo ben tre.

A giugno c’è Mummies Unwrapped, che indaga sui misteri legati ai più incredibili luoghi di sepoltura sparsi in tutto il mondo. A luglio vedremo La clinica dei grandi animali, che rivela i miracoli che permettono di salvare le vite degli animali, sul tavolo operatorio. Infine, a settembre, andrà in onda Il grande dizionario degli animali, che tenta di capire il significato dei suoni prodotti dagli animali.

