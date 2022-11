Ci sono delle belle novità per quanto riguarda i Samsung Galaxy S23, che potrebbero anche essere presentati prima del previsto secondo le ultime indicazioni. Come riportato da ‘phonearena.com‘, tutti e tre i prossimi modelli sono stati visualizzati sul sito Web del Bureau of Indian Standards (BIS). Questo elenco potrebbe indicare che il prossimo evento Unpacked (che includerebbe i Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra) potrebbe non essere così lontano. In altre parole, non bisognerebbe sorprendersi più di tanto se il colosso di Seul annunciasse la sua prossima linea di punta il mese prossimo oppure a gennaio. Ciò darebbe al produttore coreano più spazio tra la serie S23 e la sua prossima generazione di pieghevoli che includerebbero i Samsung Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5.

Sul sito Web BIS viene visualizzato il numero del modello SM-S918B/DS, che corrisponderà al Samsung Galaxy S23 Ultra. Gli altri due telefoni della serie, i Samsung Galaxy S23 e Galaxy S23+, hanno rispettivamente i numeri di modello SM-S911B/DS e SM-S916B. Si dice che il Samsung Galaxy S23 sia dotato di un display AMOLED da 6,1 pollici con una risoluzione FHD+ di 1080p. Il Samsung Galaxy S23+ dovrebbe avere un display AMOLED da 6,6 pollici con un foro centrato per il posizionamento della fotocamera frontale da 12MP per i selfie. Sul retro, dovremmo trovare una fotocamera principale da 50MP, una fotocamera ultra-wide da 12MP ed un teleobiettivo da 10MP.

Il Samsung Galaxy S23 Ultra dovrebbe sfoggiare un display AMOLED dinamico da 6,8 pollici con una risoluzione di 1440p o QHD+. Sul retro ci aspettiamo di vedere il nuovo sensore della fotocamera da 200MP insieme a una fotocamera ultra-wide da 12MP ed a due teleobiettivi da 10MP. Secondo quanto riferito, sarà alimentato da una batteria da 5000mAh con supporto alla ricarica rapida a 25W. Tutti e tre i telefoni presenteranno una frequenza di aggiornamento di 120Hz ed avranno sotto il cofano il SoC Snapdragon 8 Gen 2 o l’Exynos 2300, a seconda del mercato.

