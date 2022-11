Questo lunedì 31 ottobre è più che mai generoso di dettagli sulla data di uscita del Samsung Galaxy S23, perfino sull’appuntamento per il via ai preordini della serie. Questo perché sta circolando in rete il primo poster pubblicitario con protagonista il retro del Samsung Galaxy S23 e S23 Plus e pure alcuni dettagli informativi.

Questa e altra carne a cuocere è stata gentilmente concessa grazie alla diffusione del presunto materiale di lancio della nuova serie ammiraglia da parte dell’operatore telefonico sudcoreano KT. L’immagine incriminata è quella presente a fine articolo ed è stata diramata per la prima volta dal leaker @OreXda per poi essere riproposta da fonti autorevoli come SamMobile.

Il dettaglio più interessante del poster riguarderebbe la data di uscita del Samsung Galaxy S23. La registrazione per il lancio delle ammiraglie sarebbe aperta dal prossimo 23 dicembre. Questa primissima fase poi si concluderebbe il 5 gennaio ed è questo il più che probabile appuntamento in cui ci sarà la presentazione dei successori del Samsung Galaxy S22.

Il materiale pubblicitario commentato oggi, se originale, ci comunica anche altro. In particolar modo, nel poster, c’è il riferimento alle Galaxy Buds 2 Pro per chiunque preordinerà il Samsung Galaxy S23. La promozione non stupisce visto che anche negli anni scorsi i nuovi lanci sono stati associati a particolari benefit.

Ultima riflessione utile oggi, alla probabile distanza di poco più di 2 mesi dall’uscita del Samsung Galaxy S23, è quella relativa al design dell’esemplare. Il poster ci mostra il retro delle due varianti standard e Plus. In bella vista, c’è il comparto fotocamera con i 3 sensori circondati da un anello in metallo in uno stile molto simile a quello del Samsung Galaxy S22 Ultra. Il materiale del retro dovrebbe essere opaco e oltre alla colorazione bianca, sembrerebbe confermata quella verde. Non ci resta che attendere nuove indiscrezioni che potrebbero confermare o meno quanto fin qui detto.