Lo Xiaomi 13 Lite verrà senz’altro presentato, offrendosi come il rebrand di CIVI 2, che ricordiamo essere stato ufficializzato in Cina circa un mese fa. Come riportato da ‘pricebaba.com‘, il device è comparso nel database di IMEI e dovrebbe essere spinto dal processore Snapdragon 7 Gen. 1 di Qualcomm, con numero modello ‘2210129SG‘.

Il telefono dovrebbe caratterizzarsi per la presenza di uno schermo AMOLED curvo con refresh rate a 120Hz e risoluzione FullHD+, una doppia selfie-cam posizionato in un foro a pillola che ricorda un po’ la Dynamic Island di iPhone 14 Pro (se avete presente di cosa stiamo parlando), 12GB di RAM LPDDR4X e 256GB di storage interno UFS 2.2. Lo Xiaomi 13 Lite integrerà una fotocamera posteriore costituita da un sensore principale Sony IMX766 da 50MP, un ultra-wide Sony IMX376K da 20MP ed un’ottica ausiliaria da 2MP (probabilmente un sensore macro o uno di profondità, ancora non è stato chiarito). La fotocamera frontale presenterà un sensore singolo da 32MP. La batteria dovrebbe avere una capacità di 4500mAh con supporto alla ricarica rapida a 67W. Si ipotizza lo Xiaomi 13 Lite avrà un costo di circa 499 euro, esattamente come fatto vedere dal precedente Xiaomi 12 Lite 5G.

Come potete vedere, parliamo proprio del rebrand dello Xiaomi CIVI 2 presentato in Cina circa un mese fa, che farà sentire il suo peso anche in Europa sotto altre spoglie, per l’appunto quelle dello Xiaomi 13 Lite, device che non fatichiamo a credere fin da adesso verrà molto apprezzato dagli utenti (soprattutto se il prezzo dovesse mantenersi basso come speriamo). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

