Gli Xiaomi 13 saranno presentati ufficialmente in chiave globale durante il MWC 2023 di Barcellona, ma adesso è il momento di tornare a parlare della variante economica Xiaomi 13 Lite 5G, che pare proprio si configurerà come una versione rebrand dello Xiaomi Civi 2, già presente in Cina. Il device potrebbe essere il primo nel panorama Android ad includere la Dynamic Island degli iPhone 14 Pro e 14 Pro Max per via delle due fotocamere frontali racchiusi in un ritaglio a ‘pillola’ collocata nella parte alta dello schermo.

Xiaomi 13 Lite 5G Unboxing.



Confirms it will be Xiaomi Civi 2 rebrand✅



-6.55", FHD+, AMOLED, 120Hz, 10bit, 1920Hz PWM, 1k nits, Dolby Vision

-Snapdragon 7 Gen 1

-50MP Sony IMX766 + 20MP Wide-Angle + 2MP Macro

-32MP + 32MP Wide-Angle

-4500mAh, 67W

-In display FPS#Xiaomi13Lite pic.twitter.com/UYF1vbSr7w — Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) February 12, 2023

Per il resto, lo Xiaomi 13 Lite 5G monterà un display AMOLED da 6.55 pollici con risoluzione FullHD+ a 120Hz e sarà spinto dal processore Snapdragon 7 Gen. 1 a 4nm di casa Qualcomm (frequenza massima di clock di 2.4GHz), con 8/12GB di RAM LPDDR4x e 128/256GB di storage interno UFS 2.2. La fotocamera posteriore includerà un sensore principale Sony IMX766 da 50MP (f/1.8), un ultra-wide da 20MP ed un sensore macro da 2MP. La fotocamera frontale, invece, presenterà due sensori, di cui il principale da 32MP e l’ultra-wide da 32MP. Non mancherà a bordo il lettore di impronte digitali in-display e le connettività 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC e USB-C (come potete vedere, non gli manca proprio niente sotto questo punto di vista).

La batteria dovrebbe garantire una capacità di 4500mAh con supporto alla ricarica rapida a 67W. Le dimensioni ammonteranno a 159,2 x 72,7 x 7,23mm, distribuite in un peso di 172gr. Un device molto competitivo, che speriamo possa anche mantenere un prezzo altrettanto basso o comunque abbordabile. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

