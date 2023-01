Presto conosceremo lo Xiaomi 13 Lite, la versione economica della nuova line-up degli Xiaomi 13. Come riportato da ‘mysmartprice.com‘, le ultime indiscrezioni provengono dal database di Google Play Console, a conferma del fatto che ormai siamo agli sgoccioli prima del lancio ufficiale. Il nome in codice dello Xiaomi 13 Lite dovrebbe essere ‘Ziyì‘: si tratterà probabilmente di un modello ribrandizzato dello Xiaomi Civi 2 (anche per quanto riguarda l’aspetto estetico, come spesso accade in presenza di operazioni di questo genere, adesso all’ordine del giorno).

Il device, secondo il database di Google Play Console, monterà uno schermo con risoluzione FullHD+ (2400 x 1080 pixel a 440ppi) e sarà spinto dal processore Snapdragon SM7450 di Qualcomm (probabilmente lo Snapdragon 7 Gen. 1, octa-core a 7nm da 2.4GHz e GPU Adreno 644). Lo Xiaomi 13 Lite presenterà anche 8GB di RAM e Android 12 (la versione successiva potrebbe essere rilasciata più a cavallo dell’esordio). Adesso bisognerà capire quando lo Xiaomi 13 Lite verrà rilasciato ed in quali mercati, così da definire anche la fascia di prezzo di cui farà parte (di certo quella dei medio-gamma). Potrebbero non esaltare particolarmente specifiche tecniche di questo tipo, ma bisogna anche tenere presente che è di un dispositivo economico che si sta parlando e non di un top di gamma in piena regola come nel caso dei due fratelli maggiori Xiaomi 13 e 13 Pro.

Il produttore cinese sarà presente al MWC 2023 di Barcellona (previsto per il mese del prossimo febbraio), evento a margine del quale potrebbe anche presentare lo stesso Xiaomi 13 Lite. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

