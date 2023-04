Lo Xiaomi 13 Lite è stato lanciato a febbraio 2023 e rappresenta una delle alternative più valide per la fascia medio-alta del mercato. SI tratta del rebrand del CIVI 2, venduto sul mercato internazionale con un’altra nomenclatura. Quando lo Xiaomi 13 Lite riceverà l’aggiornamento ad Android 13 con l’ultima interfaccia proprietaria MIUI 14? Come riportato da “xiaomiui.net“, l’upgrade dovrebbe essere sul punto di essere lanciato in Europa. In linea teorica, Android 13 verrà distribuito per la fine di aprile a bordo del dispositivo, anche se, nel caso in cui i bug fossero intollerabili, il rilascio potrebbe anche essere sospeso.

Vi ricordiamo che lo Xiaomi 13 Lite monta uno schermo AMOLED da 6.55 pollici con risoluzione FullHD+ e frequenza di refresh rate a 120Hz con HDR10+ e supporto Dolby Vision. Non manca a bordo il lettore di impronte digitali ottico integrato nel display. Lo Xiaomi 13 Lite è spinto dal processore Snapdragon 7 Gen. 1 con 8GB di RAM LPDDR4X e 128GB di storage interno UFS 2.2. La fotocamera anteriore presenta due sensori, di cui un ultra-grandangolare da 32MP ed uno di profondità da 8MP. La fotocamera posteriore si compone di un sensore principale da 50MP, un ultra-grandangolare da 8MP ed un sensore macro da 2MP. Il device presenta le connettività 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, blaster infrarossi e USB-C.

La batteria ha una capacità di 4500mAh con supporto alla ricarica rapida a 67W. Lo Xiaomi 13 Lite attualmente è reperibile sul mercato ad un prezzo che si aggira intorno ai 439 euro (potreste anche trovarlo a meno). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

