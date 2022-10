Dopo il sold out immediato allo Stadio San Siro di Milano, i Pinguini Tattici Nucleari annunciano un secondo concerto negli stadi. Si esibiranno anche allo Stadio Olimpico di Roma e la data è quella del 23 luglio 2023. In questo articolo tutti i dettagli sui biglietti per il concerto, la mappa dei settori dello stadio capitolino e i pacchetti vip con dettaglio di prezzi e contenuti per ogni tipologia.

“Roma è sempre stata una città difficile da espugnare per tutti i musicisti. La sua coscienza musicale è molto alta, decide lei a chi regalare grandi soddisfazioni“, racconta Riccardo Zanotti, leader dei Pinguini Tattici Nucleari. Oggi per il gruppo è un sogno poter calcare una location tanto importante come quella dello Stadio Olimpico.

“La prima volta che ci siamo andati, per suonare in un piccolo locale del Pigneto, il pubblico ci ha accolto come fossimo amici, quasi parenti. Con alcuni dei presenti siamo tuttora in contatto, perché Roma ti sa far sentire a casa anche se provieni da milioni di chilometri di distanza. L’Olimpico è un traguardo enorme e favoloso, che suggella il nostro amore per la Città Eterna”, ricorda il cantante a proposito delle prime esperienze live nella capitale, oggi molto lontane dal numero di fan che i PTN riescono a coinvolgere.

I Pinguini Tattici Nucleari sono Riccardo Zanotti, Elio Biffi, Nicola Buttafuoco, Simone Pagani, Matteo Locati e Lorenzo Pasini.

La mappa dello Stadio Olimpico di Roma

Prezzi biglietti Pinguini Tattici Nucleari allo Stadio Olimpico di Roma

PRATO GOLD PACKAGE: 69 euro

SILVER PACKAGE: 249 euro

Tribuna Monte Mario: 69 euro

Tribuna Monte Mario Laterale Cat 1: 65 euro

Distinti Sud/Ovest e Nord/Ovest BASSI: 59 euro

Distinti Sud/Ovest e Nord/Ovest ALTI: 54 euro

Curva Nord/Sud Bassa: 54 euro

Curva Nord/Sud Alta: 49 euro

Prato: 42 euro

Il Silver Package include:

– un (1) biglietto nei posti migliori (tribuna autorità/tribuna executive)

– accesso preferenziale tramite ingresso dedicato e welcome desk riservato

– un (1) pass laminato e cordino da collezione

– un (1) gadget esclusivo

– un (1) invito per accedere all’hospitality dedicata pre-show (dalle 19:00 alle 20:45). Il servizio

– catering (standing buffet) include: aperitivi, piatti caldi e freddi, dessert, bevande e vino. Food and beverage saranno serviti esclusivamente nell’orario sopra indicato

– hostess e cameriere a disposizione

– servizio account per soddisfare al meglio ogni richiesta prima dello show: servizioclienti@magellanoconcerti.it

Il Prato Gold Package include:

Un (1) Biglietto Prato in piedi.

– Ingresso riservato e staff dedicato in loco.

– Un (1) bracciale che consente l’accesso all’area PIT* sottopalco.

– Un (1) Pass memorabilia e cordino da collezione.

*[È prevista la presenza di uno spazio dedicato e separato (PIT) per gli acquirenti dei biglietti Prato Gold nel settore Prato].

