Pinguini Tattici Nucleari a San Siro nel 2023: si esibiranno per una unica serata-evento l’11 luglio del prossimo anno. Da due anni collezionano numeri da record, dalla permanenza ai primi posti di tutte le classifiche Airplay e di ascolti al sempre crescente numero di certificazioni FIMI/Gfk, e dopo un intero tour nei palasport completamente sold out, adesso approdano a San Siro.

Sarà lo stadio Meazza di Milano ad accoglierli per una grande serata-evento attesa per l’11 luglio 2023, dopo le oltre 300.000 presenze raccolte con l’ultima tournée.

Le prevendite per il concerto – evento allo Stadio Meazza di San Siro sono già aperte attraverso i circuiti TicketOne e Ticketmaster.

Prezzi dei biglietti per Pinguini Tattici Nucleari a San Siro nel 2023

I Anello rosso numerato: 75 euro

II Anello Rosso Numerato: 69 euro

I Anello Blu e Verde Numerati: 69 euro

Prato: 42 euro

II Anello Blu e Verde Numerati: 54 euro

III Anello Rosso Numerato: 48 euro

III Anello Blu e Verde NON Numerato: 39 euro

Ogni cliente potrà acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti.

Prezzi e contenuti dei pacchetti Vip

SILVER PACKAGE: 249 euro

PRATO GOLD PACKAGE: 69 euro

Silver Package:

Il pacchetto prevede:

– un (1) biglietto nei posti migliori (tribuna autorità/tribuna executive)

– accesso preferenziale tramite ingresso dedicato e welcome desk riservato

– un (1) pass laminato e cordino da collezione

– un (1) gadget esclusivo

– un (1) invito per accedere all’hospitality dedicata pre-show (dalle 19:00 alle 20:45). Il servizio

– catering (standing buffet) include: aperitivi, piatti caldi e freddi, dessert, bevande e vino. Food and beverage saranno serviti esclusivamente nell’orario sopra indicato

– hostess e cameriere a disposizione

– servizio account per soddisfare al meglio ogni richiesta prima dello show: servizioclienti@magellanoconcerti.it

NOTA BENE: disponibilità limitata • L’Artista non partecipa ad alcuna attività legata al pacchetto.

Prato Gold Package:

Potrai sfruttare la comodità dell’ingresso dedicato e arrivare anche all’ultimo minuto con la certezza di avere un posto sottopalco.

Il pacchetto include:

– Un (1) Biglietto Prato in piedi.

– Ingresso riservato e staff dedicato in loco.

– Un (1) bracciale che consente l’accesso all’area PIT* sottopalco.

– Un (1) Pass memorabilia e cordino da collezione.

*[È prevista la presenza di uno spazio dedicato e separato (PIT) per gli acquirenti dei biglietti Prato Gold nel settore Prato].

NOTA BENE: disponibilità limitata • L’Artista non partecipa ad alcuna attività legata al pacchetto.

