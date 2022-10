Scandalosa di Myss Keta è solo l’inizio: la cantante mascherata ritorna con un pezzo dance e provocatorio, da oggi disponibile in rotazione radiofonica, e con un annuncio.

Scandalosa di Myss Keta

Non solo un feat. con Malena, ma anche la notizia che tutti aspettavamo di ricevere da quando la queen di Porta Venezia ha conquistato la scena.

In primo luogo, Myss Keta ha lanciato oggi il nuovo singolo Scandalosa già presente nella tracklist dell’ultimo album Club Topperia, un vero e proprio festino di lustrini e ammiccamenti in cui il brano si colloca proprio come il momento in cui il party prende vita con l’arrivo della guest star.

Myss Keta getta la maschera e trolla tutti

Guest star che ora è Myss Keta, ora è Malena, ma l’importante è ballare. Non solo: Myss Keta getta la maschera e svela finalmente la sua identità. O meglio: ha dato appuntamento ieri, giovedì 20 ottobre alle 18, su TikTok per lo show virtuale Myss Keta Uncovered, Una Live TikTok A Tutto Scandalo.

La cantante milanese indossa gli occhiali da sole e una mascherina rosa. Improvvisamente le mani arrivano sul volto e con un gesto mostra il suo volto. In realtà non vedremo il viso, perché Myss Keta ha un’altra maschera. Dopo aver trollato tutti, la cantante dice: “Sotto questa maschera, un’altra maschera. Non finirò mai di sollevare questi volti”.

Nel 2021, tuttavia, Myss Keta è stata paparazzata da Vero nel backstage di Celebrity Hunted. Le foto pubblicate in rete mostravano la rapper e performer milanese senza maschera né occhiali. Ancora prima, nel 2019, l’agenzia Dire aveva immortalato una ragazza bionda seduta nella metropolitana sostenendo che quello fosse il vero volto di Myss Keta.

Per il momento non c’è la conferma della diretta interessata. Di seguito il testo di Scandalosa di Myss Keta e Malena e il video in cui finge di gettare la maschera.

Testo

Il glamour non si ferma per nessuno

Anche per Dio il day-off è solo uno

Pettegolezzi e paparazzi

Usciremo tutti pazzi

Scandalosa è una sola

Cerchi gossip? Qui si vola Scandalosa, ah, ah

Prima pagina domani

Sul Corriere della Sera

Scandalosa, ah, ah

Succede fra me e te

Ma non resta nel privé Perché tu

Sei scandalosamente tu

Spregiudicatamente tu

Cerchi un nuovo scoop

Tu lo vuoi, io di più

Sono la vera scandalosa

Scandalosa

Scandalosa (Scandalosa)

(Scanda-Scanda-Scandalosa) Novella 2000, disco 5000

Botox sulle labbra, segreti nella tomba

La Tomb Raider dei cliché, silenzi in animalier

Niente foto, s’il vous plaît

Cerchi uno scandalo con me? Scandalosa, ah, ah

Prima pagina domani

Sul Corriere della Sera

Scandalosa, ah ah

Succede fra me e te

Ma non resta nel privé Perché tu

Sei scandalosamente tu

Spregiudicatamente tu

Cerchi un nuovo scoop

Tu lo vuoi, io di più

Sono la vera scandalosa Scandalosa

Scandalosa Estoy muy loca esta noche, Johnny

Muy, muy, muy loca

Una noche italiana, noche caliente Scandalosa Perché tu

Sei scandalosamente tu

Spregiudicatamente tu

Cerchi un nuovo scoop

Tu lo vuoi, io di più

Sono la vera scandalosa Lo scandalo è negli occhi di chi guarda

E io ti sto guardando

